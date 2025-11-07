El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una trabajadora del hogar hace la cama en la vivienda en que trabaja. E.C.

Gernika acogerá el sábado un encuentro para trabajadoras del hogar

La sesión informativa sobre los derechos laborales de las empleadas del sector tendrá lugar en Astra (17.00)

Iratxe Astui

Gernika-Lumo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:01

Gernika se convertirá mañana sábado en punto de encuentro para las trabajadoras del hogar y las familias empleadoras que quieran conocer de primera mano sus derechos y obligaciones. Para ello, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH) ofrecerá una sesión informativa pensada para aclarar aspectos clave de la relación laboral en el sector. La cita tendrá lugar a las 17.00 horas, en el edificio Astra (Goiko Ibarra, 1) de la localidad vizcaína.

La iniciativa llega de la mano del Centro de Iniciativas Profesionales de Gernika, el Servicio de Igualdad municipal y la Mancomunidad de Servicios Sociales de la comarca de Busturialdea, que impulsan este espacio con el objetivo de «fomentar relaciones laborales más justas, transparentes y ajustadas a la normativa vigente».

El encuentro, que se impartirá en castellano, busca servir tanto a trabajadoras como a empleadoras, para lo que se ofrecerá orientación práctica, además de resolver dudas «para garantizar un empleo digno y reconocido de las trabajadoras del hogar».

