La Faktoria de empresas de Urdaibai suma una nueva alianza El grupo de inversión comarcal UBAI UP se alía con la tecnológica RK Solutions de Gernika para impulsar nuevos proyectos en Busturialdea

Lunes, 20 de octubre 2025

El tejido empresarial de Busturialdea ha dado un nuevo paso adelante en su apuesta por la innovación y el arraigo local con la firma de una alianza con la empresa tecnológica RK Solutions de Gernika. «Este acuerdo refuerza nuestra misión de invertir, desarrollar y anclar empresas en Urdaibai, generando oportunidades y consolidando el ecosistema empresarial local», ha destacado Ibon Miranda, presidente de UBAI Faktoria. El grupo de inversión comarcal cuenta con recursos, activos, cadena de valor y soporte para impulsar sectores estratégicos como la pesca y la alimentación, la madera, la automoción, la economía circular y el turismo sostenible.

En la actualidad la Faktoria de Urdaibai está integrada por algunas de las empresas más destacadas del entorno, como Albacora, Artike Investments, Barna, Ebaki XXI, Echebastar y Grupo Maier. Por su parte, RK Solutions, con sede en la villa foral, nació como un pequeño proyecto local y hoy cuenta con más de 80 profesionales en toda España. Su labor se centra en la digitalización de empresas y autónomos, y su crecimiento sostenido se apoya en la innovación tecnológica y el compromiso con el territorio.

El acto, enmarcado en el evento UBAI UP 2025, reunió a emprendedores, empresarios y representantes institucionales y educativos de la comarca. En la firma participaron Ibon Miranda, presidente de UBAI Faktoria, y John Pollock, cofundador y director general de RK Solutions.

