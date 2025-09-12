Escolares de Ea estarán en barracones hasta diciembre de 2026 en Gautegiz Arteaga Educación ha habilitado aulas temporales en Elezalde para garantizar la enseñanza mientras avanzan las obras de ampliación de su escuela Haizeder

Un padre acompaña a su hijo a los módulos habilitados en Gautegiz Arteaga para acoger a los escolares del centro Haizeder de Ea.

Iratxe Astui Gautegiz Arteaga Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:26 Comenta Compartir

El nuevo curso escolar ha comenzado de forma distinta para los cerca de 80 niños y niñas que integran la escuela pública Haizeder de Ea, que también acoge alumnado de Ibarrangelu y Elantxobe. Mientras avanzan las obras de ampliación del centro, iniciadas el pasado mes de julio con un plazo de ejecución de 21 meses, las clases de Infantil y Primaria se han comenzado a impartir, de manera provisional, en Gautegiz Arteaga.

Para garantizar la continuidad de su escolarización, el departamento de Educación del Gobierno vasco ha instalado módulos en un espacio situado frente a la parroquia Andra Mari, en el barrio Elezalde de la localidad. «Estas aulas provisionales disponen de dos espacios de 41,10 metros cuadrados cada uno y zonas de aseos, además de contar con todos los servicios necesarios para el buen desarrollo del curso», aseguraron desde el departamento responsable del Ejecutivo vasco.

Los alumnos de la 'eskola txikia`de Haizeder viajan cada día en transporte escolar desde sus municipios de origen y cdisfrutan del comedor del colegio Montorre de Gautegiz Arteaga, que se localiza a escasos metros de sus aulas temporales. «Tanto las comunidades educativas de Haizeder y Montorre como los ayuntamientos implicados han respaldado esta solución transitoria, que permitirá mantener la calidad de los servicios hasta que finalicen los trabajos».

Con una inversión de 9,7 millones de euros, el nuevo edificio de Haizeder alcanzará los 2.737 metros cuadrados. La actuación incluye la demolición del inmueble existente y de la antigua casa del maestro, aunque se conservará el frontón cubierto de Natxitua, protegido dentro del Movimiento Moderno y utilizado como espacio de recreo.

Edificio sostenible

El futuro colegio se estructurará en dos plantas. En la baja se ubicarán las aulas de Infantil con salida directa al patio, la cocina, el comedor y las salas de instalaciones, mientras que en la primera se habilitarán las aulas de Primaria y sus talleres, junto con la biblioteca, Administración, dirección y profesorado. Por encima de estas plantas sobresaldrá únicamente el núcleo de escaleras y ascensor, con salida directa al frontón.

El proyecto, por otra parte, destaca por su apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética. «Contará con un sistema de climatización geotérmica, así como con paneles fotovoltaicos para el autoconsumo eléctrico», detallaron en el plan de obra que concluirá en diciembre de 2026.