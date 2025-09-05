Bermeo estalla con sus 'Andramaris' La villa marinera lanzará el domingo (20.00) el txupinazo de sus fiestas, que contarán con un programa repleto de más de un centenar de actos

Iratxe Astui Bermeo Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:13 | Actualizado 15:24h. Comenta Compartir

Bermeo vivirá el domingo el arranque de sus esperadas fiestas de Andra Mari y Santa Eufemia con el lanzamiento del txupinazo de la mano del artista musical Xsakara. El joven rapero bermeano, que ha publicado su primer trabajo bajo el título 'Ilargiaren semea 1619', se asomará al balcón del Ayuntamiento (20.00) para encender la mecha festiva, bajo la atenta mirada de la mascota Xixili y frente a las ciento de personas que se espera que se congreguen en la Goiko plaza.

A partir de ese momento los vecinos de la localidad costera navegarán una marea azul durante diez largas jornadas, que se extenderán hasta la celebración de la festividad de Santa Eufemia, el día 16.

«El programa cuenta con un centenar de actos en los que se combinan tradición, música, cultura, deporte y la participación ciudadana», aseguró el concejal del área municipal de Fiestas, Endika Etxebarria. Tras la bajada animada por la charanga de los Incansables, hasta el parque Lamera; Dupla y Sukena se encargarán de ofrecer los conciertos de la noche de la víspera de los 'Andramaris', a partir de las 21.00 horas.

Al día siguiente, la Corporación municipal se dirigirá hasta Almika (10.30), acompañada por txistularis, la comparsa de gigantes y Alkartasuna Dantza Taldea. En el enclave rural tendrá lugar el tradicional aurresku de honor, además de un campeonato de traslado manual de bolas de hierba (13.45). La jornada festiva se completará con la tamborrada infantil (18.00), mientras que por la noche, tras los fuegos artificiales de Valecea a las 21.30 horas, sonará en el parque la banda de los The Hot Tubes.

El día grande del 'Arrantzale Eguna' llegará el martes. La algarabía de la bajada de las cuadrillas desde Goiko plaza hasta el parque tendrá lugar a las 13.30 horas, encabezada por las charangas. Una hora antes, no obstante, el txoko Lamera Gane rendirá un homenaje en el puerto a diferentes personalidades ligadas de una u otra manera a la tradición marinera del municipio como al que fuera periodista de EL CORREO, Vicente Talón, «que entre los años 1961 y 1966 relató las expediciones a Dakar de la flota bermeana», avanzaron desde la sociedad gastronómica local.

Con 'Gautxori'

Asimismo se rendirá tributo a Tomás Arana, fundador del antiguo club de natación Mar Izaro, Josu Fernández, que participó en la construcción de los bloques del rompeolas, y los jóvenes remeros del Urdaibai, Alain Colunga y Jon Unanue. La animación del Día del Marinero correrá a cargo por la tarde de I love Italia, Gotx Elektrotxaranga y la romería de Zutik, entrada la noche.

El tercer día de Andra Mari tomarán el protagonismo Los Chimberos (13.00). El deporte rural ocupará el parque a las 18.00 horas, mientras que el frontón Artza acogerá una sesión de bertsolaris a las 21.00 horas. El siguiente fin de semana, los bermeanos enfrentarán otro de sus días grandes con el Sukalki Eguna –día 13– en el que las cuadrillas mostrarán sus habilidades culinarias en las campas de la Tala. La jornada del 15 tendrá lugar el popular campeonato de Play Back y la feria agrícola y la quema de Xixili pondrán el broche final a las fiestas el día de Santa Eufemia.

La Comisión de txosnas ha diseñado también un programa paralelo que arranca mañana sábado al mediodía con su txupinazo. El recinto situado en el Artza será asimismo epicentro de conciertos, talleres, juegos entre cuadrillas y citas ya consolidadas como el campeonato de tortilla.

El Ayuntamiento (EH Bildu-Guzan) pondrá en marcha también el servicio 'Bermibus Gautxoria', que funcionará esta noche, además de los días, 9, 12 y 13, con salidas cada media hora entre las doce de la noche y las cinco de la madrugada. «Habrá posibilidad de paradas flexibles a demanda», señalan fuentes municipales. El Punto Morado estará operativo en la zona de la biblioteca durante los mismos días, para ofrecer atención y acompañamiento en caso de sufrir cualquier tipo de agresión machista.

Temas

Fiestas patronales