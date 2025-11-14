El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Retenciones en el Txorierri y una persona herida tras un accidente entre 7 vehículos
Arrekatxutxa animará el triki-poteo de la tarde. S.M.

El barrio San Martin de Bermeo celebra este fin de semana sus fiestas

El 'San Marton' que se correrá mañana sábado (10.30) abrirá la programación con actividades para todos los públicos

Iratxe Astui

Bermeo

Viernes, 14 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

El barrio de San Martín de Bermeo celebra este fin de semana sus fiestas con un programa cargado de actividades dirigidas a todos los públicos. La comisión organizadora de la cita ha diseñado para esta edición un programa cargado de actividades deportivas, musicales y culturales, que se desarrollarán entre hoy y mañana con la tradicional cita deportiva del 'San Marton' como eje central.

La carrera popular arrancará a las 10.30 horas con el reparto de dorsales entre los participantes. Tras la prueba, la música tomará el relevo con la actuación del Mariachi Domínguez y, a las 13.00, con un animado triki-poteo, animado por Arrekatxutxa.

La tarde estará marcada por la demostración de entrenamiento funcional de Sci Vi Fit y la apertura de talleres y juegos infantiles. Entre las 18.00 y las 21.00, la orquesta Elektrotuna animará el recinto festivo, antes de la emisión del partido entre la selección de Euskadi y Palestina. La noche culminará con el concierto de Radio Guerrilla y una sesión a cargo de DJ Jaikide.

Mañana se jugarán partidos de balonmano y habrá una demostración de deporte rural. Al mediodía tendrá lugar la carrera infantil de bicicletas, mientras que por la tarde se celebrará una mesa redonda «sobre el antes y el ahora de San Martín a través del relato de sus vecinos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza difunde por primera vez un informe de delitos con el origen de los autores
  2. 2

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  3. 3

    Incendio en Barakaldo: «Todas las zonas comunes están destrozadas y han robado hasta el cable de tierra del edificio»
  4. 4

    «No he conocido a nadie tan malo como Trump», escribió Epstein
  5. 5 Lío con la bandera española: Palestina modifica el cartel con el que promociona su partido contra Euskadi
  6. 6

    33 vacas muertas en el incendio de una cuadra de Carranza en una noche de mucho viento en la zona
  7. 7

    El incendio de un piso en Barakaldo destapa el calvario de los vecinos: denuncian «agresiones, robos y prostitución»
  8. 8

    El inaudito error del piloto de un jet privado con destino Loiu
  9. 9 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El barrio San Martin de Bermeo celebra este fin de semana sus fiestas

El barrio San Martin de Bermeo celebra este fin de semana sus fiestas