El barrio San Martin de Bermeo celebra este fin de semana sus fiestas El 'San Marton' que se correrá mañana sábado (10.30) abrirá la programación con actividades para todos los públicos

El barrio de San Martín de Bermeo celebra este fin de semana sus fiestas con un programa cargado de actividades dirigidas a todos los públicos. La comisión organizadora de la cita ha diseñado para esta edición un programa cargado de actividades deportivas, musicales y culturales, que se desarrollarán entre hoy y mañana con la tradicional cita deportiva del 'San Marton' como eje central.

La carrera popular arrancará a las 10.30 horas con el reparto de dorsales entre los participantes. Tras la prueba, la música tomará el relevo con la actuación del Mariachi Domínguez y, a las 13.00, con un animado triki-poteo, animado por Arrekatxutxa.

La tarde estará marcada por la demostración de entrenamiento funcional de Sci Vi Fit y la apertura de talleres y juegos infantiles. Entre las 18.00 y las 21.00, la orquesta Elektrotuna animará el recinto festivo, antes de la emisión del partido entre la selección de Euskadi y Palestina. La noche culminará con el concierto de Radio Guerrilla y una sesión a cargo de DJ Jaikide.

Mañana se jugarán partidos de balonmano y habrá una demostración de deporte rural. Al mediodía tendrá lugar la carrera infantil de bicicletas, mientras que por la tarde se celebrará una mesa redonda «sobre el antes y el ahora de San Martín a través del relato de sus vecinos».

