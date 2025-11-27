El Ayuntamiento de Ondarroa agiliza los trámites con la ventanilla única El servicio se presta en las oficinas de la Alameda de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde

El nuevo servicio se ofrece en las oficinas de la alameda de Ondarroa.

Mirari Artime Ondarroa Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ondarroa ha activado la ventanilla única, en las dependencias con que cuenta en la Alameda, para agilizar los trámites administrativos.

El nuevo servicio de atención se centrará en ofrecer información a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con el Consistorio, además de canalizar consultas urbanísticas, licencias, autorizaciones y quejas, entre otras funciones.

Eficacia

La iniciativa, que nace en el marco del desarrollo de las Agendas de Innovación Local promovidas por EUDEL, permitirá, asimismo, agilizar la concesión de citas con el alcalde o técnicos, la solicitud de servicios y abonos del cementerio, el registro de animales peligrosos o la celebración de bodas civiles.

La oficina, que abre al público desde las nueve de la mañana hasta las dos del mediodía, persigue impulsar procesos menos costosos a la vez que mejorar la eficacia de la Administración local.

