El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El nuevo servicio se ofrece en las oficinas de la alameda de Ondarroa. O. U.

El Ayuntamiento de Ondarroa agiliza los trámites con la ventanilla única

El servicio se presta en las oficinas de la Alameda de nueve de la mañana hasta las dos de la tarde

Mirari Artime

Ondarroa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:06

Comenta

El Ayuntamiento de Ondarroa ha activado la ventanilla única, en las dependencias con que cuenta en la Alameda, para agilizar los trámites administrativos.

El nuevo servicio de atención se centrará en ofrecer información a la ciudadanía sobre cuestiones relacionadas con el Consistorio, además de canalizar consultas urbanísticas, licencias, autorizaciones y quejas, entre otras funciones.

Eficacia

La iniciativa, que nace en el marco del desarrollo de las Agendas de Innovación Local promovidas por EUDEL, permitirá, asimismo, agilizar la concesión de citas con el alcalde o técnicos, la solicitud de servicios y abonos del cementerio, el registro de animales peligrosos o la celebración de bodas civiles.

La oficina, que abre al público desde las nueve de la mañana hasta las dos del mediodía, persigue impulsar procesos menos costosos a la vez que mejorar la eficacia de la Administración local.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  2. 2

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  3. 3 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  4. 4

    Al menos 83 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  5. 5

    Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar a Vicinay de la liquidación
  6. 6

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  7. 7 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  8. 8 Los parados que cobrarán un subsidio de 570 euros en lugar de 240 gracias a este cambio del SEPE
  9. 9

    Un jurado declara culpable a un ertzaina que se quedó con una multa de 40 euros
  10. 10

    Vuelve al casino de San Sebastián donde conoció a su violador y consigue que le detengan

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Ayuntamiento de Ondarroa agiliza los trámites con la ventanilla única

El Ayuntamiento de Ondarroa agiliza los trámites con la ventanilla única