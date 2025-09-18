400 investigadores de 31 países manifiestan su rechazo al Guggenheim Urdaibai Instan al Gobierno Vasco y a la Diputación restaurar la zona desecada de Murueta y conservar la biodiversidad de la única Reserva de la Biosfera de Euskadi.

Impulsores de la campaña de recogida de firmas contra el Guggenhein Urdaibai durante al rueda de prensa ofrecida este mediodía en la universidad vasca.

Iratxe Astui Leioa Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:29

Cerca de 400 investigadores de universidades, centros y sociedades científicas de 31 países han firmado un manifiesto en el que desaprueban la construcción del Guggenheim Urdaibai en los terrenos de los astilleros de Murueta. En su petición de protesta reclaman, asimismo, la restauración de la marisma desecada por la actividad industrial naval para «favorecer» la conservación de las aves acuáticas en la única Reserva de la Biosfera de Euskadi.

El manifiesto ha sido suscrito hasta ahora por 374 investigadores, de los que más de un centenar ejercen su labor científica en la Universidad del País Vasco (EHU), el Centro Vasco para el Cambio Climático (BC3) y el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinados por la Alianza Mediterránea por los Humedales, MAW, de sus siglas en inglés.

El contenido del texto ha sido presentado hoy jueves en la universidad vasca por David Henderson, miembro de la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop; la doctora en Ciencias Biológicas Arantza Aldazabal, profesora asociada del departamento de Biología Vegetal y Ecología de la EHU; y el doctor en Biología Aitor Galarza, que en los años 80 participó en el estudio básico para la declaración de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai y ha ejercido durante 40 años de guarda forestal en Busturialdea.

Los investigadores insisten en su escrito que la construcción de una sede del Guggenheim en Murueta supondría «un impacto negativo sobre la biodiversidad» y reiteran su llamado tanto al Gobierno vasco como a la Diputación «para proteger el espacio natural y garantizar la conservación de su fauna».

La plataforma denuncia, asimismo, «vacío institucional» ya que pese a que el grupo Guggenheim Urdaibai Stop ha remitido cartas a organismos internacionales como Ramsar, la UNESCO y el Ministerio para la Transición Ecológica, solicitando intervención, «ninguno de ellos ha respondido hasta la fecha». Los firmantes advierten que esta falta de reacción «genera desconfianza social» y transmite la sensación de que intereses económicos o políticos podrían prevalecer sobre los compromisos internacionales y la protección ambiental.