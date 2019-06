Urdaibai organiza sus patrullas contra el plástico

Urdaibai se ha desperezado esta mañana bajo un sol entre nubes y con el propósito firme de sacudirse cualquier tipo de residuo plástico que amenace su riqueza ecológica y paisajística. 2.500 voluntarios y 300 submarinistas se han remangado desde primera hora para limpiar el litoral de este paraíso natural, dentro de la iniciativa de acción ciudadana 'Zero Plastiko Urdaibai', liderada por el club de submarinistas Izaro Sub de Bermeo, el Patronato de Urdaibai y la Diputación Foral de Bizkaia.

Las 'tropas' contra la mayor guerra contra el plástico llevada a cabo hasta la fecha en Euskadi se han distribuido de manera ordenada en 14 áreas, encuadradas entre San Juan de Gaztelugatxe y Elantxobe. Los participantes en la campaña, coordinados por un total de 180 responsables que se distinguen por sus camisetas blancas, se afanan a estas horas en limpiar de desechos plásticos la decena de playas y calas rocosas que se abren a lo largo de la reserva, formada en la desembocadura del río Oka.

Los participantes en la acción medioambiental se han vestido de una camiseta verde antes de armarse de kits provistos de las herramientas necesarias para no dejar ni rastro de basura en Urdaibai. Aunque la mayoría se afana en retirar las basuras de mayor tamaño, protegidos con guantes, están también los que se han armado incluso de lupas y un cubo para ir a la caza de las partículas de plásticos más minúsculas. «A nosotros nos han dado unas pinzas y un saco de yute para ir llenándolo de los residuos que encontremos», señalaba Irati, a la que le ha tocado cargar contra la contaminación plástica en la rasa mareal de Gaztelugatxe. «Tenía ganas de participar en una acción de este tipo porque me parece que no estamos del todo concienciados del daño que estamos provocando al planeta», lamentaba esta joven bermeotarra.

Para casos de emergencia

Los organizadores han provisto también de salabordos a las patrullas que se han hecho a la mar esta mañana en veleros, embarcaciones, kayak e incluso tablas de paddle surf, con la misión de capturar la mayor basura flotante que avisten en el mar. «Creemos que los plásticos desaparecen al echarlos a agua, pero lo único que conseguimos es que tarden años en desfragmentarse, entren en la cadena trófica y luego, directamente, a nuestros estómagos», alertaba también por su parte un miembro de la agrupación Galerna de veleristas de Urdaibai.

Los activistas guardan además un díptico en el que se les detalla «cómo tenemos que actuar en el caso de que surgiera alguna emergencia o daño personal y el número de teléfono de los responsables asignados a cada área», detallaron en el puerto de la villa marinera.

Marmitako para reponer fuerzas

Una vez concluidas las tareas de limpieza, que se espera que concluyan sobre las 13.00 horas, se ha organizado un variado programa de actividades para todos los públicos en el centro Ekoetxea Urdaibai de la Torre Madariaga de Busturia. Los participantes se reunirán en torno a un marmitako, a modo de agradecimiento por su colaboración. Además, el evento sostenible contará con varias actuaciones musicales, visitas guiadas a la exposición de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, charlas sobre microplásticos y la construcción en vivo de una escultura gigante, por parte de la artista inglesa Lesley Yendell, con parte de los residuos recogidos.

Las entidades organizadoras han puesto en marcha un sistema de transporte ­Biakiabu y EuskoTren­- para todas las personas participantes que precisen desplazamiento colectivo a lo largo de la jornada. «No será posible acceder en vehículo privado al entorno de Ekoetxea Urdaibai, por lo que se habilitará un parking frente a las colonias de la BBK», avisan. Los asistentes contarán con lanzaderas desde las estaciones de Itsasbegi, Axpe y San Kristobal.