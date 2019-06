«Hay basura para aburrir ahí abajo» Voluntarios limpian la playa. / MAIKA SALGUERO Unas 150 personas se afana en limpiar de microplásticos la playa de Laida dentro de la campaña 'Zero Plastiko Urdaibai' IRATXE ASTUI Sábado, 8 junio 2019, 13:13

La playa de Laida, en Ibarrangelu, está invadida por una patrulla de voluntarios a la caza del microplásticos en el marco de la campaña Zero Plastiko Urdaibai. Una marea humana de color azul en la que participa también la fundación Athletic Club en apoyo a las personas con discapacidad. Atento a las indicaciones de la bióloga Maite Alonso, el miembro del colectivo Genius Athletic se afana en detectar «qué es plástico y qué no, porque son partículas tan pequeñitas que cuesta reconocerlas y se mezclan con trocitos de madera, por ejemplo», señala Josu Uriguen, que ha venido desde Zornotza acompañado de su ama, Maribel Barrenetxea. «Somos un poco guarros, la verdad. Es una pena que contaminemos nuestro entorno de esta manera, pero me queda la esperanza de que por muy poquito que hagamos cada uno por no echar plásticos podamos ir contagiando a los de casa, el trabajo, los amigos y así, poco a poco, lograr un planeta mejor», señala esperanzada.

«El procedimiento es el siguiente», explica a los voluntarios la bióloga y coordinadora de las labores de retirada de plásticos en el arenal de Ibarrangelu. «Hoy vamos a hacer de científicos, chicos», les anima, «Recogemos arena de la superficie, por secciones, y la pasamos por el tamiz. Luego depositamos esos residuos en un balde con agua del mar, que lo hemos saturado de sal para que los materiales de mayor densidad como las conchas de mar queden abajo y el resto , como los plásticos suban a la superficie», matiza Alonso.

Los voluntarios se encargan después de entregar las 'capturas' plásticas contaminantes a los coordinadores de zona. «Les sacamos una foto, les asignamos un número. Luego lo enviamos al instituto AZTI para que los caractericen».

Los cerca de 3.000 voluntarios que se afanan desde primera hora de la mañana de limpiar de plásticos Urdaibai, por tierra y mar, han recopilado todo tipo de basura en la zona encuadrada entre San Juan de Gaztelugatxe y Elantxobe. «Hay basura para aburrir ahí abajo», lamentaba esta mañana el buzo del Club Izaro Sub de Bermeo, David Celaa.