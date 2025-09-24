Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple
Según confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco no ha habido heridos
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:54
Una colisión entre tres vehículos en la N-637, a la altura de Barakaldo en sentido Cantabria, provoca hasta cinco kilómetros de retenciones que llegan hasta el corredor del Txorierri. El siniestro se ha producido a la altura del Bilbao Exhibition Centre (BEC) pasadas las 17.30 horas de este miércoles. Según confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, no ha habido heridos.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .
