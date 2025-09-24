El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple

Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple

Según confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco no ha habido heridos

Marina León

Marina León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 17:54

Una colisión entre tres vehículos en la N-637, a la altura de Barakaldo en sentido Cantabria, provoca hasta cinco kilómetros de retenciones que llegan hasta el corredor del Txorierri. El siniestro se ha producido a la altura del Bilbao Exhibition Centre (BEC) pasadas las 17.30 horas de este miércoles. Según confirma el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, no ha habido heridos.

En actualización

La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.

EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Mapa del tráfico en Bizkaia. Consulta aquí .

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  6. 6 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  7. 7 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  10. 10

    Adiós a la antidiva del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple

Cinco kilómetros de retenciones a la altura de Rontegi por un accidente múltiple