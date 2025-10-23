El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imanol Canales, Jaqueline Mantrana, Marian Arias, Nekane Eguzkitza y Nagore Alba, durante la mesa redonda. Mireya López

«Lo que no cambia es que las mujeres que ejercen la prostitución son invisibles y están estigmatizadas»

La asociación Askabide celebra su 40 aniversario con un acto en el que reconoce el «valor» y la «implicación» de sus trabajadores y voluntarios

Alba Cárcamo

Alba Cárcamo

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:37

Jaqueline Mantrana llegó a Askabide, colectivo que apoya a mujeres en contextos de prostitución y exclusión, hace más de dos décadas, cuando entró siendo «una ... cría» en un piso de emergencia. Imanol Canales, socio voluntario, empezó a colaborar hace 25 años en la vivienda en la que atendían a mujeres con problemas de toxicomanía. Nekane Eguzkitza, cuando se jubiló, decidió no quedarse en casa, se acercó a la sede de la entidad con la intención de «ayudar a coger el teléfono» y lleva ya once años dando clases de castellano. Nagore Alba acudió a la organización para hacer un trabajo de la universidad y salió de allí con el objetivo de que ese se convirtiera en su lugar de trabajo, y ahí se desempeña como educadora social. Estos son los cuatro ejemplos con los que Askabide ha querido visibilizar este jueves, con una mesa redonda enmarcada en la celebración de su 40 aniversario, que «el gran valor» que tienen son «las personas».

