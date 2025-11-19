Este es el mejor pintxo vegano del Casco Viejo
El bar Víctor Montes conquista al jurado con un original pintxo de zanahoria y heura en una edición que bate récord de participación
Miriam Guadilla
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:03
El Casco Viejo de Bilbao ya tiene nuevo campeón vegano. El bar Víctor Montes, en plena Plaza Nueva, se ha hecho con el primer premio ... del V Concurso de Pintxo Vegano, gracias a una propuesta que ha conquistado al jurado desde el primer bocado: un bizcocho de zanahoria relleno de guiso de heura y presentado en un pequeño cestillo que imita la forma de una maceta.
La idea del pintxo ganador surgió por casualidad en pleno proceso de renovación de la carta del local. Así lo explican sus creadores, Ekaitz Duran y Tomás Liendo, que celebran su primera txapela en esta competición: «El proceso al principio fue: bueno, vegano… ¿qué hacemos esta vez?», recuerdan. «Estábamos en un cambio de carta, trabajando en un postre con zanahoria, y dijimos: ¿por qué no probamos a hacer un pintxo con zanahoria?», relatan.
Para los ganadores, la clave fue no intentar imitar sabores animales. «Lo bueno de esto es que no transformamos el pintxo en algo que no parezca vegano, que es lo que solemos hacer. Es zanahoria, y eso parece», subrayan. Y tienen claro que el pintxo ha llegado para quedarse: «Vamos a intentar mantenerlo tal y como está. Es un pintxo que considerábamos ganador y que debía quedarse», confiesa Liendo.
El certamen, organizado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo, continúa consolidándose como una de las citas gastronómicas con mejor acogida en Bilbao. Este año ha registrado una participación récord de 20 bares y restaurantes, todos ellos volcados en la creación de pintxos elaborados exclusivamente con ingredientes vegetales y productos de temporada.
En el acto celebrado esta mañana en la Plaza Nueva se entregaron los premios, incluida la tradicional txapela. El segundo galardón fue para El Globo, que presentó un tigre vegano elaborado con heura y verduras en escabeche, recubierto por una tempura crujiente y pimentón de la Vera. El premio del público recayó en K2 Bilbao (Somera 10) por su pintxo Petacón de Mar, una colorida propuesta con plátano macho frito, guacamole casero, espagueti de mar, zanahoria macerada, wakame y pipas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión