El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El pintxo ganador ha sido el del bar Víctor Montes.

El pintxo ganador ha sido el del bar Víctor Montes. MIRIAM GUADILLA

Este es el mejor pintxo vegano del Casco Viejo

El bar Víctor Montes conquista al jurado con un original pintxo de zanahoria y heura en una edición que bate récord de participación

Miriam Guadilla

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:03

Comenta

El Casco Viejo de Bilbao ya tiene nuevo campeón vegano. El bar Víctor Montes, en plena Plaza Nueva, se ha hecho con el primer premio ... del V Concurso de Pintxo Vegano, gracias a una propuesta que ha conquistado al jurado desde el primer bocado: un bizcocho de zanahoria relleno de guiso de heura y presentado en un pequeño cestillo que imita la forma de una maceta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE permitirá con un único requisito cobrar estas ayudas junto al subsidio de mayores de 52 años
  2. 2 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  3. 3

    La carta íntegra que la profesora acosada de Plentzia escribió hace un año para denunciar su caso
  4. 4 Así serían las pensiones mínimas con la nueva subida de 2026
  5. 5

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  6. 6

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  7. 7

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  8. 8

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  9. 9 Más de 160 bandas vascas se retiran de Spotify en un boicot liderado por Fermin Muguruza
  10. 10 La pastelería vizcaína que compite por el título al mejor panettone artesano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Este es el mejor pintxo vegano del Casco Viejo