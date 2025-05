Bilbao sigue engordando su 'hucha' y alcanza los 171 millones

El Ayuntamiento de Bilbao siempre presume de solvencia y cuentas saneadas, y se fija en dos elementos: el primero, que no tiene deuda (más allá ... que la parte que le corresponde del pasivo de entidades como Eudel o el Museo de Bellas Artes); el segundo, que tiene una hucha bien surtida para lo que depare el futuro. ¿Cómo de bien surtida está? Con 171 millones de euros se cerró el ejercicio 2024. Son 31 más que en el ejercicio anterior. Es decir, un aumento del 22%.

El dato lo ha facilitado el interventor municipal este miércoles tras la comisión especial de cuentas, aunque también ha advertido de que los 171 millones no están enteramente disponibles para hacer uso de ellos como mejor convenga. De ellos, 15 se encuentran en una cuenta a plazo fijo en Kutxabank. Y, además, en los restantes 156 hay cantidades que el Ayuntamiento ha recibido en forma de subvenciones (la lluvia de fondos europeos ha sido intensa) y que no ha gastado. Pero deberá hacerlo, gastarlos, en los proyectos comprometidos. Es decir, no son de libre disposición.

En cualquier caso, el saldo es abultado y denota solvencia, aunque también ciertas inejecuciones presupuestarias. Siempre se dice que siendo cantidades respetables, no son para tanto si se tiene en cuenta los grandes desafíos que la ciudad tiene por delante y que obligarán a enormes desembolsos: desde el soterramiento y urbanización de Abando hasta el desarrollo de Olabeaga o la reurbanización de Punta Zorroza. Es decir, que al Ayuntamiento no le vendrá mal ni uno solo de esos euros cuando empiecen a salir adelante todos los proyectos pendientes.