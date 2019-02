Bilbao apremia al Gobierno a que construya dos túneles 'antiavenida' para evitar inundaciones La ría se desbordó a su paso por Olabeaga el pasado 23 de enero. / LUIS CALABOR Los grupos acusan al PP, proponente inicial de la moción, de no haber avanzado en la ejecución de la obra durante los dos mandatos de Rajoy XABIER GARMENDIA Jueves, 28 febrero 2019, 13:35

En los últimos suspiros del actual mandato antes de la cita electoral del 26 de mayo, Zorrozaurre sigue siendo el tema que marca la agenda política municipal en Bilbao. El desbordamiento de la ría que azotó la isla hace poco más de un mes continúa en el recuerdo de los partidos con representación en el pleno y en cada sesión se sucede algún debate relacionado. En el de este jueves, se ha aprobado una enmienda del equipo de Gobierno a una moción del PP en la que se pide la construcción de dos túneles de derivación de caudales desde La Peña hasta Olabeaga.

En realidad, se trata de un proyecto contemplado desde hace años como medida de prevención de inundaciones, pero no para Zorrozaurre, sino para el centro de Bilbao, especialmente el Casco Viejo. En las negociaciones presupuestarias de 2007, el Gobierno socialista y el PNV acordaron que la obra fuera declarada de interés general del Estado con un coste aproximado de 220 millones de euros. Sin embargo, desde entonces no ha habido ningún avance por las complicaciones económicas de la Administración central. La reciente apertura del canal de Deusto y y el temporal de enero han vuelto a traer a colación el proyecto.

En cualquier caso, el concejal de Obras y Servicios, Asier Abaunza, ha querido subrayar que la obra no elimina totalmente el riesgo de inundabilidad del Casco Viejo, sino que precisa de medidas complementarias. «Se necesitarían barreras móviles para frenar una avenida como las inundaciones de 1983», ha afirmado. La posición del Ayuntamiento es favorable a la construcción de los dos túneles por donde se derivaría el caudal, pero deja la pelota en el tejado del Ejecutivo central, encargado de ejecutar las tareas, con una inversión faraónica.

En este sentido, Abaunza le ha reprochado al PP su «osadía» por presentar la moción. «Me he tomado el interés de leerme las actas del Congreso desde los años 80 y siempre se han opuesto», ha censurado en alusión a las negativas de los populares en negociaciones presupuestarias y en la elaboración del Plan Hidrológico Nacional. El portavoz de la formación conservadora, Luis Eguiluz, había criticado anteriormente que no haya habido ningún avance desde 2007, durante el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Los populares no han apoyado la enmienda al no ver contemplado un calendario concreto.

El edil también ha extendido su reproche a la portavoz de EH Bildu, Aitziber Ibaibarriaga, quien ha señalado la responsabilidad del PNV en los retrasos. «Para otros pelotazos bien que se saben poner de acuerdo con PSOE y PP», le ha espetado. Ante esa afirmación, Abaunza ha recordado cómo la izquierda abertzale se oponía a ejercer su representación en el Congreso de los Diputados y que, ahora que sí lo hacen, no consigan llegar a acuerdos: «No repartan responsabilidades porque su lista de logros se reduce a una sola línea: ninguno».

Entre los restantes grupos de la oposición, han proliferado las dudas en torno al proyecto de construcción de los dos túneles. Carmen Muñoz, de UdalBerri, considera que no se necesita «una planificación individual, sino un plan de actuación global». Además, ha criticado que el interés por «agitar la agenda preelectoral» está prevaleciendo respecto a un análisis que determine si la obra es pertinente para la ciudad. Por último, Samir Lahdou, de Goazen, ha apoyado la ejecución de la obra, aunque ha aprovechado para reiterar su apuesta por «repensar Zorrozaurre». «El proyecto de 2003 no se corresponde con las necesidades actuales de Bilbao», ha afirmado.