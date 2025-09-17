El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Miguel Ángel Guantes, Maribel Salas, Begoña Castaño, Bego Elexpe y Borja Elorza.

Manu Cecilio
La mirilla

Un banquete artístico

BilbaoHistoriko inaugura en BBK Kuna la muestra 'Bilbi Gozatu' de la fotógrafa Bego Elexpe, que pone en valor el papel de la mujer en el arte

Tomás Ondarra

Tomás Ondarra

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 21:35

BilbaoHistoriko, junto con la Asociación de Comerciantes y Empresas de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, y con el apoyo de la Fundación BBK, ... presentó ayer en BBK Kuna el proyecto 'Bilbi Gozatu', un auténtico banquete para los sentidos. Se trata de una propuesta original compuesta por 35 impactantes imágenes de gran fuerza visual, creadas por la artista y fotógrafa Bego Elexpe. A través de sus particulares y diversos estilos, la autora retrata la riqueza y diversidad de los Barrios Altos, cargando cada obra de una fuerte dimensión emocional. En este trabajo, Elexpe dialoga con grandes maestros clásicos, desde Arcimboldo hasta Tiziano, pasando por Caravaggio y Botticelli, para reinterpretar su legado y poner en valor el papel de las mujeres en el arte. La muestra busca así corregir injusticias históricas y reivindicar una mirada más inclusiva y plural, otorgando a las mujeres un protagonismo que durante siglos les fue negado.

