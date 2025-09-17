Un banquete artístico

BilbaoHistoriko, junto con la Asociación de Comerciantes y Empresas de San Francisco, Bilbao La Vieja y Zabala, y con el apoyo de la Fundación BBK, ... presentó ayer en BBK Kuna el proyecto 'Bilbi Gozatu', un auténtico banquete para los sentidos. Se trata de una propuesta original compuesta por 35 impactantes imágenes de gran fuerza visual, creadas por la artista y fotógrafa Bego Elexpe. A través de sus particulares y diversos estilos, la autora retrata la riqueza y diversidad de los Barrios Altos, cargando cada obra de una fuerte dimensión emocional. En este trabajo, Elexpe dialoga con grandes maestros clásicos, desde Arcimboldo hasta Tiziano, pasando por Caravaggio y Botticelli, para reinterpretar su legado y poner en valor el papel de las mujeres en el arte. La muestra busca así corregir injusticias históricas y reivindicar una mirada más inclusiva y plural, otorgando a las mujeres un protagonismo que durante siglos les fue negado.

El proyecto une arte y comercio de una forma única: 51 locales han colaborado cediendo materiales y productos, que se integran en las composiciones como elementos representativos de su identidad. 'Bilbi Gozatu' es, en definitiva, un encuentro entre arte, comercio y gastronomía, que celebra la diversidad cultural y creativa de los Barrios Altos de Bilbao.

Al acto, presentado por la actriz Maribel Salas, acudieron, Borja Elorza, presidente de BilbaoHistoriko; Miguel Ángel Guantes, presidente de la Asociación de Comerciantes de San Francisco; las concejalas, Eider Inunciaga, Itxaso Erroteta, Garazi Perea y Nerea Undabarrena; los concejales Jon Bilbao y Esteban Goti; las actrices Gurutze Beitia y Gemma Martínez, Rafael Gardeazabal, presidente de BilbaoDendak; Susana Alaguero, presidenta de la Asociación de comerciantes del Casco Viejo; Begoña Castaño, Amaia Deprit, Iker Urkidi, Jujo Ortiz, Asier López, Julio Alegría, Mariapi Alza, Janire Torvisco, Xabier Begoña, Iñigo y Jorge Cortés.

También estuvieron presentes Bernardino Yagüe, Iratxe Larrumbide, Ibon Gardeazabal, Aitor Laskuraín, Encarni Fernández, Nieves Borragán, José Antonio Nielfa 'La Otxoa', Faustino Ruiz, Jorge Aio, José Mari Amantes, Mitxel Santamaria, José Félix Arteche, Fernando García, Marta Hernanz, Gontzal Azkoitia, Juancar Muga, Goyo Arbizu, María José Campo, Beatriz Marcos, Ozkar Galán, Virginia Fernández, Juan Armentia, Ania López, Cesar Castiñeiras, Iñaki Urizar, Itziar y Tomás Elexpe, Rosa Ortiz, Uxue y Maialen Rodríguez, Saioa y Ziortza Barrenetxea, Diego Jugo y Edu Gahete. El acto concluyó con la música de Olatz Arrese más conocida como Estrella Electrónica.