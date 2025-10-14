El balance final de la ruta Bilbao-Nueva York: 15.021 pasajeros y un fabuloso 88% de ocupación La conexión con Estados Unidos ha sido una de las rutas de éxito del aeropuerto de Bilbao, que ha logrado el mejor verano de su historia

Josu García Martes, 14 de octubre 2025, 00:53

15.021 personas viajaron entre Bilbao y Nueva York durante los casi cuatro meses que duró la ruta estacional de United Airlines (del 31de mayo al pasado 24 de septiembre). La primera conexión transoceánica de Loiu ha sido un éxito, con una tasa de ocupación del 88%. Así se desprende del último balance parcial del aeropuerto vizcaíno, que ha vivido el mejor verano de su historia, con más de dos millones de pasajeros transportados durante la temporada alta (de junio a septiembre).

En realidad, el buen resultado del enlace con Nueva York constituye solo la guinda de un pastel mucho más grande. Lo importante es que 'La Paloma' sigue creciendo y camina ya hacia los 7 millones de viajeros anuales. Una cifra psicológica que podría ser una realidad el próximo 31 de diciembre. Constituiría un nuevo récord (el tercero consecutivo). Por el momento, el aeródromo acumula una tasa de subida del 3,2% en los primeros 9 meses del año, con rutas ya muy consolidadas como Fráncfort, Londres o Ámsterdam. El tráfico internacional sigue tirando de 'La Paloma'. En septiembre creció un 7% para compensar una caída del 2% en los vuelos domésticos.

Los últimos datos de la ruta a Nueva York han estado en línea con lo sucedido en meses anteriores. En septiembre se registraron 20 vuelos entre Newark (aeropuerto de Nueva Jersey que se ubica muy cerca de Manhattan), con 2.993 clientes, lo que representa una tasa de ocupación del 85%. Mejor le fueron las cosas a la aerolínea estadounidense en agosto y julio, cuando consiguió llenar al 100% en varias ocasiones sus aviones.

United ha operado con un 'Boeing 757', con capacidad para 176 pasajeros. La compañía confirmó la semana pasada que seguirá volando entre Bilbao y Nueva York en 2026. En teoría, la ruta debería regresar hacia finales de mayo y mantenerse activa hasta finales de septiembre, con una frecuencia idéntica a la de este ejercicio (3 vuelos por sentido a la semana), pero estos resultados tan buenos podrían anticipar alguna mejora, ya sea en el periodo de operación o en el número de despegues y aterrizajes semanales. Si hay buenas noticias, seguramente será algo que se concrete más adelante.

Camino de Santiago

En la parte negativa de la balanza se encuentra el hecho de que United anunció también que volará a Santiago de Compostela, lo que podría constituir cierta competencia a la hora de captar turistas estadounidenses. No obstante, habrá que ver qué sucede. Podría haber alguna sinergia, ya que el Camino de Santiago tiene bastante tirón para muchos católicos estadounidenses y podrían venir a Bilbao para iniciar desde aquí su viaje en dirección a la capital gallega.