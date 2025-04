El Ayuntamiento de Lemoiz niega la licencia para arreglar el dique de la antigua central

Nuevo revés para el proyecto con el que el Gobierno vasco pretende recuperar los terrenos de la fallida central nuclear de Lemoiz y reconvertir las ... ruinas en una piscifactoría. Si durante años el problema fueron las reticencias de la Demarcación de Costas a otorgar la concesión necesaria para empezar los trabajos, ahora las trabas son municipales. El Ayuntamiento de la localidad de Uribe Kosta ha denegado la licencia de obra necesaria para reparar el dique que protege la zona, primer paso de todo el proceso, y mantiene suspendido el proceso para la aprobación de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que deben recalificarse los terrenos para autorizar el nuevo uso que se les quiere dar.

El minuto y resultado de un plan que lleva sobre la mesa de las instituciones desde 2017 pero que no acaba de arrancar lo ha ofrecido el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en un dossier remitido al Parlamento vasco a petición de EH Bildu. La coalición soberanista quería conocer los pasos que se están dando en torno al proyecto y la inversión pública realizada hasta la fecha. El presupuesto reservado por el Ejecutivo autonómico para este 2025 en el que debía arrancar la reforma es de 4,1 millones de los que hasta ahora se han gastado apenas 100.000 euros, algo más de la mitad en la contrata de seguridad que vigila el recinto y el resto en trabajos de mantenimiento de las maltrechas instalaciones.

El ritmo está lejos de ser el deseado por Industria. En enero del año pasado este periódico desveló que el Gobierno estaba ya preparado para empezar a adecentar las instalaciones de Lemoiz y reconvertirlas en un polo de investigación y producción relacionado con la acuicultura tras más de cuatro décadas en desuso. La construcción de la central nuclear, que nunca llegó a ser puesta en funcionamiento, arrancó en 1972 y quedó paralizada en 1984 debido a la moratoria nuclear establecida en España. ETA asesinó a dos personas relacionadas con el proyecto.

El primer paso es arreglar el rompeolas que protege las instalaciones. Al menos 230 de los 330 metros del dique artificial que rodea la central necesitan una reparación urgente debido al riesgo de que el mar Cantábrico penetre sin obstáculos en la infraestructura y genere daños aún mayores de los ya existentes por el paso del tiempo. Un informe del Ejecutivo vasco cifra en no menos de 3 millones el presupuesto necesario para la reparación y que deberán destinarse otros 27 para adecuar el resto de las instalaciones, incluida la presa artificial de Urbieta.

«A día de hoy no es posible»

Junto al rompeolas el estudio técnico urge a colocar una cantidad ingente de cubos de hormigón en el mar que sirvan de barrera previa y contengan la fuerza de las olas. Según el proyecto se prevé instalar hasta 415 paralepípedos de 45 toneladas cada uno, el doble del peso de los que se colocaron hace décadas. La idea es que se cincelen en un tallar habilitado en la propia central en vez de llevarlos por carretera.

El cronograma de la Administración calculaba que todas las mejoras estarían listas para 2028. Pero parece que no será así. En la respuesta parlamentaria el consejero de Industria advierte de que el proyecto ha tardado más de un año en 'stand by' hasta que Costas otorgó la licencia necesaria el pasado 13 de marzo, al límite de que la competencia fuese transferida a Euskadi. A partir de ahí la siguiente ventanilla era la del Ayuntamiento de Lemoiz. El Consistorio ha denegado la licencia de obra para renovar el rompeolas, y antes de eso instalar los cubos de hormigón, porque quiere conocer antes todo el proyecto que se quiere realizar en los terrenos de la central. Una petición que «a día de hoy no es posible» responder, reconoce Jauregi. ¿Cuándo se puede desatascar la situación? La previsión es que se produzcan «avances importantes» a lo largo del próximo trienio.