El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El avión que ha sobrevolado hoy Bilbao, en una fotografía tomada durante otra misión. Meteo France / Safire

Un avión meteorológico del Gobierno francés sobrevuela Bizkaia por segunda vez en cinco días

El 'ATR42' tiene como objetivo realizar nuevas mediciones de CO2 para incorporarlas a los estudios relacionados con el cambio climático

Josu García

Josu García

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:26

Comenta

El avión meteorológico francés que el pasado miércoles sobrevoló Bizkaia en el marco de un estudio europeo sobre el CO2 y el cambio climático ha ... regresado al Gran Bilbao este lunes para continuar con sus labores científicas. El aparato, un 'ATR42' del grupo Safire de Meteo France ha surcado los cielos del territorio durante dos horas, algo menos que el otro día.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Diputación aplicará medidas extraordinarias para evitar que los coches se empañen en el túnel de La Avanzada
  2. 2

    Desalojan una discoteca de Bilbao después de que un cliente usara gas pimienta
  3. 3

    La historia detrás del abrazo entre Mikel Jauregizar e Ibon Sánchez
  4. 4 Una vecina de Bizkaia se queda sin pensión de viudedad por haber convivido menos de dos años con su marido
  5. 5

    El udaleku de Bernedo solo aclaraba a las familias que había duchas mixtas cuando recibía quejas
  6. 6 Así se enteró Jauregizar de que el Athletic lo quería tras marcar dos goles al Otxarkoaga con el Bermeo
  7. 7 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  8. 8 «Hablar claro es un derecho democrático, no es tener la lengua suelta»
  9. 9 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de mercurio en un conocido pescado procedente de España
  10. 10

    Un ertzaina fuera de servicio y un ciudadano consiguen retener a un ladrón que tiró al suelo a una mujer para robarle

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un avión meteorológico del Gobierno francés sobrevuela Bizkaia por segunda vez en cinco días

Un avión meteorológico del Gobierno francés sobrevuela Bizkaia por segunda vez en cinco días