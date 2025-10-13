Un avión meteorológico del Gobierno francés sobrevuela Bizkaia por segunda vez en cinco días

El avión meteorológico francés que el pasado miércoles sobrevoló Bizkaia en el marco de un estudio europeo sobre el CO2 y el cambio climático ha ... regresado al Gran Bilbao este lunes para continuar con sus labores científicas. El aparato, un 'ATR42' del grupo Safire de Meteo France ha surcado los cielos del territorio durante dos horas, algo menos que el otro día.

La aeronave ha entrado en el espacio aéreo vizcaíno a las 08.50 horas y lo ha abandonado a las 10.47. Y aunque, en un principio estaba anunciada su escala en Loiu, al igual que la semana pasada, el piloto ha decidido regresar a su base directamente sin paradas. Ahora mismo el 'Atr42' se dirige a Toulouse. El pasado miércoles la operación se prolongó durante algo menos de dos horas y media y a 17.000 pies de altura (5 kilómetros).

Ampliar Trayectoria seguida por el avión científico francés. Flightradar 24

Este avión es la joya de la corona de la tecnología que tiene Meteo France. Acaba de instalar a bordo diversos rádares, medidores y sondas. Y en Bizkaia se ha dedicado a calibrar esos aparatos y medir, de paso, la concentración de CO2, el gas producido por la actividad industrial humana y que provoca el recalentamiento de la tierra.