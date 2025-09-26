El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Vista del cubo que ocupara el proyecto Tumo Bilbao-Bizkaia. Yvonne Iturgaiz

Arrancan las obras para crear el centro formativo de La Caixa en la Alhóndiga

Durante el curso 2026-2027 la iniciativa acogerá a un millar de adolescentes, de entre 12 y 18 años

Alba Peláez

Alba Peláez

Viernes, 26 de septiembre 2025, 13:34

El centro formativo que la Fundación La Caixa instalará en uno de los cubos de la Alhóndiga va cogiendo forma. Las obras para adecuar el ... espacio destinado a cursos para adolescentes de entre 12 y 18 años arrancarán este lunes y se prolongarán durante cinco meses. La idea es que el próximo curso comience a funcionar para un máximo de 1.000 alumnos y el año siguiente ese cupo se amplíe hasta los 1.500.

