Arrancan las obras para crear el centro formativo de La Caixa en la Alhóndiga

El centro formativo que la Fundación La Caixa instalará en uno de los cubos de la Alhóndiga va cogiendo forma. Las obras para adecuar el ... espacio destinado a cursos para adolescentes de entre 12 y 18 años arrancarán este lunes y se prolongarán durante cinco meses. La idea es que el próximo curso comience a funcionar para un máximo de 1.000 alumnos y el año siguiente ese cupo se amplíe hasta los 1.500.

Las disciplinas que podrán explorar los adolescentes se centran en el arte y la tecnología, de forma que se ofrecerán cursos sobre robótica, fotografía, desarrollo de videojuegos, diseño gráfico, cine, programación, música y animación. «La previsión es añadir dos áreas más, modelado 3D e inteligencia artificial, a partir de septiembre de 2027», apuntan fuentes municipales.

La iniciativa Tumo Bilbao-Bizkaia, que así se conoce al proyecto de Fundación La Caixa será gratuito y estará dirigido por trabajadores del sector creativo y tecnológico que ayudarán a los jóvenes a explorar «aquello que les entusiasma» para que desarrollen un portafolio personal y que les sirva para su currículum. «Es un modelo que se basa en la hiperpersonalización de los planes de aprendizaje y la mezcla entre el descubrimiento individual y los talleres y laboratorios con profesionales». La idea es que los adolescentes asistan a las formaciones durante cuatro horas a la semana.

Alquiler de 13.800 euros

Este nuevo espacio, de 1.500 metros cuadrados, ocupará uno de los tres cubos de Azkuna Zentroa: el que se utilizaba esencialmente para asuntos relacionados con el arte contemporáneo y que no había llegado a tener un uso demasiado intensivo. Tras la finalización de las obras, se dotará al centro formativo del equipamiento necesario. Las labores se desarrollarán en horario diurno, «por lo que es posible que se generen ruidos u otras molestias», avisan en el Consistorio.

El desembarco de esta iniciativa en la Alhóndiga desató las críticas de EH Bildu en el Ayuntamiento, ya que su portavoz, María del Río desveló que el alquiler del espacio será asumido con dinero público, ya que la Diputación abonará a la administración bilbaína más de 13.800 euros por el alquiler de esta parte del edificio. Mientras que el Consistorio de la villa dejará de ingresar la cantidad restante del valor de mercado, que Del Río cifró en unos 27.000 euros. Por su parte, la Fundación la Caixa anunció que invertiría en este proyecto en torno a 10 millones de euros en los próximos cuatro años.