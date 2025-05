La apertura del puente entre Erandio y Barakaldo se retrasa a julio de 2026

'All Iron', el futuro puente para peatones y bicicletas entre Erandio y Barakaldo, se retrasa medio año y no se abrirá hasta bien entrado ... el verano de 2026, en el mejor de los casos. La Diputación y la empresa adjudicataria de las obras firmaron el pasado 10 de febrero una modificación del contrato para inyectar otros 3,6 millones de euros al proyecto y prolongar el plazo de entrega hasta el 31 de julio del año que viene.

Fuentes forales aseguran que el incremento del presupuesto, que ahora queda fijado en 29 millones (IVA incluido), no es un sobrecoste como tal sino que tiene que ver con el acuerdo suscrito con Bilbao Ría 2000 para mejorar y urbanizar los muelles que rodearán al estribo de la pasarela que se asentará en el lado de Barakaldo. Se va a hacer más obra y por ese motivo hay que realizar un aporte extra de dinero, apuntan las mismas fuentes. Esos 3,6 millones proceden de las arcas de la entidad en la que participan varias instituciones. Diputación y Bilbao Ría 2000 rubricaron en marzo un convenio de colaboración para adecentar ese solar. Lo que no se comunicó entonces es que esa suma iría directamente a la empresa que construye el puente, soslayando así la convocatoria de un concurso público al que se podrían haber presentado otras compañías.

Tampoco entonces se habló de un incremento del plazo de entrega. Pero es algo que sí se recoge en la modificación del contrato que la Diputación y la unión de empresas que ejecuta el puente (UTE Bira Zubia) acordaron el 10 de febrero. En el documento se añaden, además, otras dos razones que justifican este cambio. Se alude a la «eliminación de las defensas de las pilas situadas junto al canal de navegación» y a la «sustitución de los pilotes in situ previstos en el proyecto original para la cimentación de los estribos por pilotes prefabricados». A falta de una explicación técnica por parte de la entidad foral, no parece que estas dos variaciones tengan que ver con la mejora de los muelles de Galindo. En la adenda al contrato no se especifica de manera individualizada el peso económico y el retraso que supone cada uno de los tres cambios.

Visita del ingeniero alemán

Respecto a la incorporación de terrenos cercanos a las viviendas de Urban en Barakaldo, el acuerdo entre la Diputación y la empresa que ejecuta las obras recoge que «permitirá contar con un acceso lateral y más amplio desde la zona urbanizada y recreativa a la propia estructura».

El 'All Iron' ha sido diseñado por el ingeniero alemán Mike Schlaich y prevé un llamativo sistema de tableros móviles para que el puente pueda abrirse y dejar paso a las embarcaciones que remonten la ría. Este profesional estuvo el pasado 25 de febrero, dos semanas después de la modificación del contrato, supervisando en persona los trabajos.

Actualmente, el tajo se centra en la ejecución de los pilotes que conforman la cimentación de las columnas que soportarán la pasarela. En este sentido, los equipos están asegurando el correcto replanteo para que todos los elementos estén en su punto exacto y la obra quede preparada para los trabajos siguientes. Asimismo, ya se han iniciado las labores auxiliares para avanzar en la cimentación de la ampliación del parque Altzaga en Erandio, y se ha iniciado el estudio y el diseño de las instalaciones eléctricas y de control necesarias para la apertura del puente.