25 años del instituto de Zorroza: huerto, txalaparta, podcast... y 2.065 chavales por sus aulas

Cada hora, en el instituto público de Zorroza (Zorroza BHI) suena la txalaparta, que este año ha tomado el relevo a la tradicional sirena que avisaba hasta ahora del fin de las clases. Y no es el único cambio que han incorporado. Celebran 25 años formando a los adolescentes del barrio y han aprovechado la efeméride para dar un empujón a su programa de proyectos, que se completará este curso con 'IkasLab' ('aula del futuro'), «un espacio multifuncional dotado de una cabina de radio para que el alumnado pueda grabar podcasts y trabajar la expresión oral y un set de televisión para mejorar la expresión corporal y el uso del euskera», explica Iban Méndez, director del centro. Estos días se afana en cerrar el programa de actos con el que este sábado celebrarán el 'cumpleaños', que incluye desde una gincana a un concierto acústico, comida popular y sesión de DJ para cerrar la jornada.

Por el instituto, el único público del barrio, han pasado en estos veinticinco años 2.065 chavales y actualmente estudian 248, repartidos en las aulas de primero a cuarto de la ESO y de primero y segundo de Bachillerato. Pero son más que un centro escolar. «Somos parte activa de la vida del barrio y trabajamos de forma estrecha con las asociaciones y con otras escuelas de la zona».

En ese trabajo conjunto y en la propia filosofía del instituto, el euskera es una cuestión transversal. «En los recreos ponemos música en euskera para favorecer la inmersión en la cultura vasca. Queremos que el alumnado viva el euskera de forma natural, no solo en clase, también en sus relaciones, en su vida dentro y fuera del ámbito escolar», señala Iban Méndez, que encabeza el recién renovado equipo directivo del centro.

Con diez centros de otros países

Explica que otro de los pilares que sustentan su oferta formativa es la cuestión medioambiental, que se concreta en las acciones relacionadas con la agenda 2030. «Este barrio sufre una importante contaminación por parte de las empresas y hay una conciencia muy grande». También tienen un huerto en el propio centro que actualmente se está renovando con bancales florales y huertos verticales.

Aunque cumplen 25 años solo echan la mirada atrás para comprobar el largo camino que han recorrido porque sus miras están puestas en el hoy y en el futuro. «Somos uno de los cinco institutos de Bizkaia donde se está llevando a cabo de forma experimental el plan 'Osatuz+', gracias al cual una psicóloga clínica brinda apoyo socio educativo a los alumnos y alumnas con problemas de conducta y bienestar emocional en el entorno escolar». En esta misma línea, este mismo curso han habilitado 'Arnasgune', «un esoacio para respirar, relajarse o trabajar con nuestro alumnado cuando están nerviosos o se sienten mal en el aula», explica el director.

Esos son programas para todos los chavales, pero también se trabaja por edades en cuestiones que les diferecian de otros centros. «En DBH3 estamos trabajando con un proyecto sobre energías renovables y el alumnado de DBH4 ha empezado este año un proyecto internacional conjunto con otros diez centros europeos llamado 'Sound postcards from Europe'«. Al igual que en otros otros institutos, en Zorroza también han incorporado el plan 'Eratze', que ofrece refuerzo académico y talleres lúdicos en horario de tres a cuatro y media de la tarde».