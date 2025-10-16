El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Amenaza a su pareja en presencia de su hijo menor en Muskiz y sufre un accidente de tráfico en la huida

El hombre, que agredió también a un familiar, ha sido detenido después en Abanto-Zierbena

L. Gil

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:16

Comenta

Agentes de la Ertzaintza detuvieron la tarde del martes en Muskiz a un hombre de 36 años acusado de coaccionar a su pareja y agredir a un familiar de ella cuando se encontraban viajando en un turismo. En el coche estaba también su hijo menor de edad. Tras el altercado, se marchó del lugar conduciendo el turismo, pero fue interceptado poco después tras sufrir un accidente en Abanto-Zierbena. Según las pruebas pertienente, se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y arrojaba una tasa superior a la permitida.

Todo ocurrió alrededor de la seis y media de la tarde del martes. Una mujer contactó con la Ertzaintza para denunciar que instantes antes había sido víctima de amenazas y coacciones por parte de su pareja cuando viajaba con él en coche, y en compañía de su hijo menor de edad y de otro familiar. A este último el hombre, que conducía el vehículo, le habría llegado a agredir.

Al parecer, durante el altercado se había visto obligada a detener el turismo y apearse del mismo, después de que su pareja tratara de abrir la puerta en marcha en varias ocasiones. Informó, además, de que era víctima de forma habitual de coacciones y amenazas por su parte.

Los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales y, tras las realizar las diligencias oportunas, ser puesto a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un niño de 5 años al caer desde el balcón de un quinto piso en Bermeo
  2. 2

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  3. 3 La reacción de Leire Martínez tras el anuncio de la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: «Búscate a alguien que me sustituya»
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 Expulsan de China y le prohíben la entrada de por vida a un ciclista español por poner el icono de un cerdo junto a la bandera del país
  7. 7 El escándalo de los falsos empadronamientos para cobrar becas en Euskadi salpica a otros tres remeros
  8. 8

    La Oreja de Van Gogh anuncia el regreso de Amaia Montero y la salida temporal de Pablo Benegas
  9. 9

    La ciencia resuelve el misterio de los moáis de la isla de Pascua
  10. 10 Quién es Pablo Benegas, el fundador y compositor de La Oreja de Van Gogh que deja la banda de manera temporal tras la vuelta de Amaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amenaza a su pareja en presencia de su hijo menor en Muskiz y sufre un accidente de tráfico en la huida

Amenaza a su pareja en presencia de su hijo menor en Muskiz y sufre un accidente de tráfico en la huida