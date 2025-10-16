Amenaza a su pareja en presencia de su hijo menor en Muskiz y sufre un accidente de tráfico en la huida El hombre, que agredió también a un familiar, ha sido detenido después en Abanto-Zierbena

L. Gil Jueves, 16 de octubre 2025, 12:16 | Actualizado 12:22h. Comenta Compartir

Agentes de la Ertzaintza detuvieron la tarde del martes en Muskiz a un hombre de 36 años acusado de coaccionar a su pareja y agredir a un familiar de ella cuando se encontraban viajando en un turismo. En el coche estaba también su hijo menor de edad. Tras el altercado, se marchó del lugar conduciendo el turismo, pero fue interceptado poco después tras sufrir un accidente en Abanto-Zierbena. Según las pruebas pertienente, se encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y arrojaba una tasa superior a la permitida.

Todo ocurrió alrededor de la seis y media de la tarde del martes. Una mujer contactó con la Ertzaintza para denunciar que instantes antes había sido víctima de amenazas y coacciones por parte de su pareja cuando viajaba con él en coche, y en compañía de su hijo menor de edad y de otro familiar. A este último el hombre, que conducía el vehículo, le habría llegado a agredir.

Al parecer, durante el altercado se había visto obligada a detener el turismo y apearse del mismo, después de que su pareja tratara de abrir la puerta en marcha en varias ocasiones. Informó, además, de que era víctima de forma habitual de coacciones y amenazas por su parte.

Los agentes procedieron a su detención y posterior traslado a dependencias policiales y, tras las realizar las diligencias oportunas, ser puesto a disposición judicial.