El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Amatxu peregrina volverá a navegar desde Santurtzi a Bilbao

La Cofradía de Begoña agota por segundo año consecutivo los billetes para asistir a la procesión marítima

Juncal Munduate

Jueves, 7 de agosto 2025, 13:51

«Será un acto muy especial que, en principio, no se va a repetir», decía Javier Diago, presidente de la Cofradía de Begoña, en 2019, ... año en que la Amatxu Peregrina de navegó por primera vez por la ría en una procesión desde Santurtzi a Bilbao. Desde entonces, ya se han sucedido cuatro ediciones de la romería náutica, que este año volverá a desfilar el 14 de agosto en otra edición «plagada de novedades». Una comitiva compuesta por cinco embarcaciones y 270 personas acompañarán a la imagen de la virgen desde la villa marítima, que saldrá a las 10 de la mañana del puerto para llegar a las 11.50 al Ayuntamiento de Bilbao.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Radar de tramo de Saltacaballo: ¿dónde empieza y dónde termina exactamente?
  2. 2 Estos son los pueblos más baratos para comprar una casa en Euskadi
  3. 3 Bizkaia activa hoy el aviso amarillo por temperaturas extremas
  4. 4

    El Gobierno vasco y Getxo chocan por el plan para construir viviendas en el Puerto Viejo de Algorta
  5. 5 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  6. 6 Así fue el complicado rescate del niño vizcaíno fallecido tras caer por un acantilado en Castro
  7. 7

    Laporte aprieta para salir del Al-Nassr y fichar lo antes posible por el Athletic
  8. 8

    Estados Unidos cancela contratos de vacunas de ARN mensajero por casi 500 millones
  9. 9

    El drama de Unai Egiluz
  10. 10 Los cimarrones ya están engordando en la jaula del mar de Getaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Amatxu peregrina volverá a navegar desde Santurtzi a Bilbao

La Amatxu peregrina volverá a navegar desde Santurtzi a Bilbao