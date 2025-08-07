La Amatxu peregrina volverá a navegar desde Santurtzi a Bilbao

«Será un acto muy especial que, en principio, no se va a repetir», decía Javier Diago, presidente de la Cofradía de Begoña, en 2019, ... año en que la Amatxu Peregrina de navegó por primera vez por la ría en una procesión desde Santurtzi a Bilbao. Desde entonces, ya se han sucedido cuatro ediciones de la romería náutica, que este año volverá a desfilar el 14 de agosto en otra edición «plagada de novedades». Una comitiva compuesta por cinco embarcaciones y 270 personas acompañarán a la imagen de la virgen desde la villa marítima, que saldrá a las 10 de la mañana del puerto para llegar a las 11.50 al Ayuntamiento de Bilbao.

«La procesión ha tenido mucho éxito en los último años», ha explicado Diago este jueves en el acto de presentación realizado en el Museo de Pasos de Bilbao. Prueba de ello es que, por segundo acto consecutivo tuvieron que colgar el cartel de «plazas agotadas» a tres semanas del evento. El interés es tal que la hermandad ya estudia «incorporar una sexta embarcación para el año que viene». Como novedad, este año la Amatxu partirá de tierra firme en una marcha desde la Parroquia de San Jorge. Lo hará a las 9.15, pero la iglesia se abrirá media hora antes para poder visitar la imagen junto a la Virgen del Carmen.

Uno de los momentos clave de la romería, es sin duda el canto de La Salve al pasar por debajo del puente que lleva su nombre en Bilbao. Vestidos con pantalón o falda azul marino y camisa blanca, los fieles entonan la oración en homenaje a los marineros que rezaban a la Amatxu al regresar sanos y salvos de alta mar, pues este es el primer punto de la ría desde el que se ve el Santuario de Begoña. Por problemas de audición en las anteriores ediciones, está vez el cantó será retransmitido por un equipo de megafonía cedido por cervezas La Salve. Además, los rezos contarán con una voz muy especial, la del tenor Martín Barcelona, que se unirá a la de los devotos. Cantarán primero el 'Salve Regina' y después el 'Begoñako Andra Mari'.

Réplica de la original

Un malentendido común es caer en pensar que la imagen de la Virgen que se pasea en este día tan especial es la que se conserva en el Santuario de Begoña. No se confundan. Tal y como indica su segundo nombre, 'peregrina', se utiliza precisamente para sacar en las procesiones de pueblos y ciudades. «Al igual que Fátima y Lourdes cuentan con una réplica de la virgen que va por toda Europa, nosotros también contamos con la nuestra». De hecho, esta «copia» que se conserva durante el año en el Museo de los Pasos de Bilbao debe cumplir una característica especial: no medir más que la original, por lo que es tres centímetros más baja.

A la comitiva que acompaña a la virgen peregrina, también se le podrán unir otras embarcaciones particulares. Para ello, desde la cofradía recuerdan avisar con antelación para poder entregarles una banderola identificativa. También advierten que, en el día de la procesión, naveguen atentas a la embarcación que porta la imagen de la Amatxu para evitar incidentes.

El recorrido terminará en tierra firme hacia las 12 del mediodía, en la Plazuela de Santiago, ante la Catedral. Para evitar las interrupciones que pueda generar el montaje de las txosnas en la zona del Arenal este año la hermandad ha decidido no culminar su paso en San Nicolás. En el acto final se bailará un aurresku de honor e intervendrán tres grupos corales de la Villa: Bilbotarrak, Coro Indautxu y Arlotes de Llodio.