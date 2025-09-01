El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La alcaldesa Amaia Agirre, en el centro, junto a su 'número dos', Inaxio Uriarte, durante un pleno celebrado este año. Leire Pérez

La alcaldesa de Getxo exige al PNV la salida de su 'número dos' tras el escándalo del palacete

En una reunión del partido a cuya acta ha tenido acceso EL CORREO amenazó incluso con dimitir «si esto sigue así»

David S. Olabarri

David S. Olabarri

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:53

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo está sumido en una «crisis interna» de consecuencias impredecibles. Según ha podido saber EL CORREO, la alcaldesa ... de Getxo, Amaia Agirre, ha pedido a la ejecutiva del PNV la salida de Inaxio Uriarte, el 'número 2' del Ayuntamiento que lleva meses en el ojo del huracán de la oposición por diversos escándalos. La regidora, como consta por escrito, realizó esta petición en una reunión interna celebrada el 18 de agosto con los representantes de los batzokis de la localidad de la margen derecha, en la que incluso llegó a amenazar con dimitir si «esto tiene que seguir así». A pesar de las palabras de la alcaldesa, la formación jeltzale en Getxo se decanta por mantener a Uriarte en el equipo de gobierno con otras responsabilidades. En los próximos días está prevista una nueva reunión al más alto nivel para volver a tratar este asunto.

