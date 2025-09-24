Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre

La aerolínea turca de bajo coste Fly Pegasus ha puesto a la venta vuelos directos entre Loiu y Estambul a partir del 1 de diciembre. ... La 'low cost' desafía así a Turkish Airlines, la todopoderosa compañía de bandera que lleva desde la primavera de 2012 uniendo Bilbao y la capital turca.

Fly Pegasus afronta actualmente un proceso de expansión. Cuenta con una flota de 117 aviones y espera recibir en breve otros 30. En este contexto, la aerolínea se ha fijado en Bizkaia como un posible destino que puede funcionar tanto como centro emisor como receptor de turismo.

La empresa ofrecerá cuatro vuelos semanales (lunes, miércoles, viernes y domingos) a partir del 1 de diciembre. En principio, la 'low cost' utilizaría aviones Airbus 320, con capacidad para unos 190 pasajeros. Fly Pegasus ya tiene los billetes a la venta en su web y ha lanzado una promoción inicial en la que dice que el coste será de 1 euro más tasas (en la práctica se pueden adquirir a partir de unos 70 euros por trayecto).

Una ruta con 79.188 pasajeros en 2024

Un detalle importante es que la aerolínea volará al aeropuerto internacional Sabiha Gökçen. No es el aeródromo principal de Estambul. Se encuentra a 40 kilómetros de distancia del centro. En taxi se tarda aproximadamente una hora, en función del tráfico, que suele ser complicado en la capital turca.

Turkish Airlines, por su parte, vuela al aeropuerto de Ataturk, situado a 19 kilómetros de distancia (media hora en coche). Fly Pegasus quiere captar a esos pasajeros que vuelan con Turkish Airlines y que no lo hacen en conexión. Hay que tener en cuenta que para los viajeros de Loiu que quieren llegar a Asia, el enlace de Estambul con Turkish Airlines suele ser la principal escala y puerta de entrada a este continente. Sin embargo hay otros que dan el salto a Estambul para conocer la ciudad. También hay un porcentaje no despreciable que acude a clínicas capilares o de estética. El año pasado, 79.188 personas se movieron en avión entre Bilbao y Estambul.