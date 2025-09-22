Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»

Juan Mari Aburto ha lanzado dos mensajes este lunes por la mañana, cuando todas las miradas están puestas en la investigación del crimen de Solokoetxe ... y la Ertzaintza busca a los culpables del homicidio de un joven de 21 años de origen marroquí. El alcalde mostró primero su abatimiento por la «malísmia noticia» que supone este suceso fatal, y apuntó que «lo que nos queda es seguir trabajando para mejorar la seguridad en Bilbao, tanto desde el punto de vista preventivo como punitivo». Esto, como reflexión general.

Lo segundo que destacó, y ya como petición relacionada con lo ocurrido este domingo, es la importancia de «detener a los culpables de este homicidio y ponerlos a diposición de la justicia para que paguen por lo que han hecho». En este sentido, apeló a la «colaboración ciudadana para que entre todos y todas seamos capaces de conseguir que la Ertzaintza» les localice. Desde ayer la Policía tiene identificados a los presuntos autores. De hecho, ya ha registrado dos pisos familiares sin éxito. Pero todo apunta a que caerán más pronto que tarde. Fuentes policiales revelaron a este periódico que los sospechosos son de origen sudamericano.

Los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana del domingo en el bilbaíno barrio de Solokoetxe. El joven de 21 años, de origen marroquí y con antecedentes policiales, recibió una puñalada en el pecho tras una reyerta con un grupo de individuos que aún no han sido capturados pero sí identificados por la Ertzaintza. ´El ataque, según informó el Departamento de Seguridad, se produjo poco antes de las siete de la mañana. En concreto, sobre las 6.45, la Ertzaintza recibió un aviso por un altercado en la calle Fika, a la altura del número 33 (entre Santutxu y el Casco Viejo), en el que una persona había resultado herida. Tras llegar al escenario los sanitarios trasladaron al chico al hospital de Cruces, donde terminó falleciendo.

Aburto ha lanzado estos mensajes justo una semana después de que situase la seguridad como «el gran reto» de Bilbao y su «mayor preocupación». Lo hizo en un momento especialmente simbólico: el pleno sobre el estado de la villa, que marca el inicio del curso político en el Ayuntamiento.