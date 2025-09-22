La Ertzaintza detiene a varios jóvenes por el crimen de Solokoetxe
Los primeros indicios de los investigadores apuntan a que forman parte de una banda latina
Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:14
La Ertzaintza, según ha podido saber EL CORREO, ha detenido a última hora de este lunes a al menos tres jóvenes de origen latino por ... su presunta implicación en el asesinato del joven de 21, Haitam G., ocurrido a primera hora del domingo en el bilbaíno barrio de Solokoetxe. Los primeros indicios que manejan los investigadores apuntan a que los arrestados formarían parte de una banda juvenil.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
