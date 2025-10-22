700 expertos se dan cita en Bilbao en la quinta edición del foro de ciudades inteligentes El Congreso 'Smart City RECI' celebrará este jueves su segunda jornada en el Euskalduna

Andrea Cimadevilla Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:00 Comenta Compartir

Más de 700 expertos locales e internacionales se han dado cita este miércoles en la quinta edición del Congreso 'Smart City RECI', impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), que mañana celebrará su segunda jornada en el Euskalduna. El foro combina ponencias, mesas redondas y presentaciones centradas en temas como la ciberseguridad, la inteligencia artificial aplicada a las ciudades, los proyectos urbanos que transforman las localidades o el urbanismo inteligente.

La inauguración del congreso ha corrido a cargo del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; el presidente de la Red, José de la Uz; María Ubarretxena, consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno; y Ager Izagirre, diputado de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Aburto recalcó que «la innovación y la tecnología son palancas clave para transformar nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía». «Queremos que Bilbao sea un polo de innovación tecnológica, un centro de servicios avanzados y un espacio de experimentación donde probar soluciones que nos ayuden a construir una ciudad más inteligente, inclusiva, sostenible y humana», añadió.

Colaboración entre ciudades

Por su lado, José de la Uz, apuntó que desde la Red Española de Ciudades Inteligentes, que agrupa un total de 160 urbes, «trabajamos para que la innovación tecnológica se traduzca en una mejora real en la vida de las personas». «La colaboración entre ciudades es la mejor herramienta para avanzar hacia territorios más preparados y seguros para los desafíos futuros», sostuvo.

Durante el congreso participarán decenas de expertos en la materia, como Alex Rayón, que ofreció ayer una conferencia magistral, la doctora Christina Yan Zhang, CEO de The Metaverse Institute o representantes de diversas entidades públicas y privadas.