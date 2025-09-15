Más de 250 actividades gratuitas para descubrir la arquitectura vizcaína

Las Jornadas Europeas del Patrimonio celebran su 25 aniversario con el programa más amplio de su historia. Con una temática diferente para cada edición, esta ... iniciativa organiza actividades culturales gratuitas por todo el territorio durante octubre y noviembre de la mano de un centenar de entidades y agentes culturales. El tema de este año, el patrimonio arquitectónico, busca acercar a la ciudadanía la «riqueza» y «diversidad» de los edificios vizcaínos mediante más de 250 actos en 76 municipios. Visitas guiadas, talleres, charlas... serán los hilos conductores de una edición que pretende «equilibrar tradición y modernidad».

El acto de presentación se ha llevado a cabo este lunes en el parque de Doña Casilda de la mano de Leixuri Arrizabalaga, diputada de Euskera, Cultura y Deporte, que ha anunciado una de las grandes novedades de la programación de este año: la incorporación del Palacio Foral de Bizkaia por primera vez a las jornadas. «Con motivo de su 125 aniversario podremos descubrir los secretos y curiosidades de este emblemático edificio», ha destacado. Además de las actividades organizadas por diferentes municipios del territorio, en esta edición también estará presente Cantabria como 'Territorio Invitado'.

Bernardo García de la Torre, coordinador de las jornadas, ha asegurado que esta se trata de una edición ambiciosa y valiente: «Hemos querido abrir el foco para que la luz llegue a otras arquitecturas que normalmente no suelen tener cabida en ciertas actividades divulgativas». Ha matizado, además, que cuando hablan de arquitectura contemporánea no solo se refieren a edificios emblemáticos, también aluden al urbanismo de los barrios, a los espacios públicos y de abastecimientos. «Construcciones sin las que la vida en nuestros pueblos no sería posible». Por eso la programación incluye desde visitas a edificios históricos hasta fábricas de cemento.

Visitas guiadas

El patrimonio industrial será también protagonista con un itinerario por la vivienda obrera en Barakaldo y visitas a las naves de La Basconia, en Basauri y el descubrimiento de la Mina Sorpresa de Sopuerta. Bilbao también ofrece una amplia oferta de visitas guiadas: al Hospital de Basurto, a proyectos arquitectónicos en el Archivo Municipal, recorridos por las siete calles...

Talleres

«Queremos establecer un hilo conductor entre esas edificaciones con los materiales que las han hecho posibles», ha explicado García de la Torre. Para ello, han organizado actividades para todas las edades en las que se simularán esos procesos de construcción. Creación de tejas en Elorrio, talleres de dibujo y carpintería en Abanto-Zierbena, elaboración de maquetas de arquitectura en Trapagaran e impresiones 3D que representen el patrimonio arquitectónico de Getxo son algunas de ellas.

Todas las actividades son gratuitas, aunque muchas de ellas requieren reserva. El programa completo se podrá consultar online.