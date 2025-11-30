Tres franquicias NBA visitan Europa para ver de cerca a Bagayoko

Tres franquicias de la NBA se han acercado a diferentes pabellones de Europa para ver de cerca a Bassala Bagayoko. El joven pívot maliense del ... Surne Bilbao, de solo 19 años, tiene por delante un largo y emocionante camino hasta convertirse en el jugador que puede ser. Reúne las condiciones necesarias y cuenta con un amplio margen de mejora, sobre todo a raíz de una gravísima lesión que le mantuvo más de dos años fuera de las canchas, algo que le dará su actual club. La franquicia de Miribilla ha apostado fuerte por el africano y es el sitio perfecto en el que podrá mejorar su baloncesto, de momento todavía en vías de desarrollo.

Aún así, tres equipos de la NBA han enviado a sus ojeadores para que sigan en directo al pívot. Uno de ellos son los Sacramento Kings de DeMar DeRozan, Zach LaVine, Domantas Sabonis, Dennis Schröder y Russell Westbrook, entre otros, que mandaron sus emisarios a Peristeri con el objetivo de monitorizar al jugador del Surne Bilbao. Aquel día, en Grecia, vieron al maliense anotar ocho puntos, coger cinco rebotes y acabar con un 12 de valoración en poco más de 18 minutos en la cancha. Bagayoko nunca ha escondido su deseo de cruzar el charco algún día, pero sabe que está en el lugar adecuado para progresar y evolucionar su juego bajo el techo de Miribilla y de la ACB.

Atención Ojeadores de los Sacramento Kings estuvieron en Peristeri para ver al maliense

El 'cinco' de los hombres de negro reapareció después de 27 meses de lesión ante el Cholet, en enero de este año, en la pista francesa. El 5 de noviembre de 2022, con apenas 16 años, se destrozó la rodilla en el Fernando Martín de Fuenlabrada y tardó más de dos años en volver a jugar. El Surne Bilbao apostó por él, terminó de recuperarle y ahora disfruta de su energía y entusiasmo. Le queda camino por delante, pero está en la vía correcta y en el equipo que le dará minutos y cariño.

Frey y Hlinason

Por otro lado, Harald Frey brilló este domingo en la victoria de Noruega sobre Armenia (62-74) con 21 puntos, ocho asistencias y seis rebotes. Por su parte, Tryggvi Hlinason aportó 17 puntos y siete capturas en la derrota de Islandia ante Gran Bretaña (84-90).