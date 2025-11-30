El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Bagayoko es una gran apuesta del Surne Bilbao. ACB Media

Tres franquicias NBA visitan Europa para ver de cerca a Bagayoko

El joven pívot, de 19 años, está en pleno proceso de desarrollo y el Surne Bilbao es un club ideal para que mejore su baloncesto

Tres franquicias de la NBA se han acercado a diferentes pabellones de Europa para ver de cerca a Bassala Bagayoko. El joven pívot maliense del ... Surne Bilbao, de solo 19 años, tiene por delante un largo y emocionante camino hasta convertirse en el jugador que puede ser. Reúne las condiciones necesarias y cuenta con un amplio margen de mejora, sobre todo a raíz de una gravísima lesión que le mantuvo más de dos años fuera de las canchas, algo que le dará su actual club. La franquicia de Miribilla ha apostado fuerte por el africano y es el sitio perfecto en el que podrá mejorar su baloncesto, de momento todavía en vías de desarrollo.

