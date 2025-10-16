Ritmo alto sí, pero con más control El Surne Bilbao Basket pagó su precipitación ante el Peristeri y evidenció que aún no domina del todo su nuevo estilo de juego

La derrota ante el Peristeri (81-84) dejó más que un tropiezo europeo. Dejó una sensación de vértigo, de que el Surne Bilbao Basket quiere correr antes de aprender a frenar. Jaume Ponsarnau ha apostado esta temporada por un baloncesto de ritmo alto, posesiones cortas y lanzamientos rápidos, un estilo agresivo y moderno que busca castigar al rival a base de movimiento constante y amenaza exterior. Pero todavía es nu sistema en construcción para los hombres de negro, y necesita tiempo, ajustes... y algo más de cabeza fría cuando las cosas se tuercen.

Durante buena parte del encuentro, el plan funcionó. El Surne dominó con solvencia, movió el balón con criterio y se marchó al descanso con un sólido 48-33, impulsado por un acierto demoledor desde el perímetro (10/18 en triples) y una defensa que ahogaba al Peristeri. Miribilla sonreía. El nuevo Bilbao Basket parecía una máquina afinada, que tras un comienzo de temporada mezclado entre las dudas y la ilusión, había dado con la tecla para abrir los partidos a base de puntería.

Pero el alto ritmo tiene un precio, y cuando los porcentajes caen, el sistema se tambalea. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras el descanso. Los hombres de negro siguieron corriendo, pero sin la claridad de antes. Las posesiones se aceleraron aún más, las decisiones se precipitaron y, con una ventaja cómoda en el marcador, el equipo no supo bajar revoluciones. En lugar de dormir el partido, lo mantuvo encendido.

El Peristeri aprovechó el desconcierto. Cada ataque del Surne se convirtió en una carrera sin sentido, y los griegos, liderados por Cárdenas y Nichols, redujeron la distancia hasta darle la vuelta al marcador en los últimos compases. Los últimos cuatro minutos sin anotar fueron la consecuencia natural de esa falta de control. No fue una cuestión de puntería, sino de pausa, de lectura, de saber cuándo levantar el pie del acelerador.

Ponsarnau lo sabe, y reconoció en rueda de prensa que todavía no están del todo listos para aplicar este sistema de la mejor manera. Su apuesta es valiente y tiene sentido, ya que el equipo ha ganado dinamismo y verticalidad, pero no se puede confundir velocidad con precipitación. Hay que aprender a correr con un rumbo y un sentido que mantenga el control del juego para el equipo.

Los grandes perjudicados

Y ahí entran los bases. Pantzar y Frey, dos jugadores con un reconocido talento y peso en la plantilla, parecen algo desdibujados en este nuevo sistema. Acostumbrados a manejar los tiempos y a decidir con el balón en las manos, se ven obligados a soltarlo pronto, a ejecutar en lugar de construir. Y esa falta de protagonismo en la dirección se nota precisamente cuando el equipo necesita templar los nervios. El partido de ayer fue una lección en ese sentido. Cuando el Surne dominó, lo hizo desde el ritmo. Cuando perdió el control, lo hizo por no saber gestionarlo. El alto ritmo en el juego del equipo puede ser una virtud, pero no cuando no se sabe controlar y entender los cambios que hay que hacer en el sistema cuando el momento del partido lo requiere.

Miribilla lo entendió a medias. Despidió a los suyos con un tímido aplauso que mezclaba frustración y confianza. La sensación es que el camino es el correcto, pero que faltan piezas por encajar. El equipo está en proceso, tratando de encontrar ese equilibrio entre velocidad y pausa que quiere conseguir Ponsaranau. No siempre basta con correr, a veces hay que saber cuando parar.

Al Surne le espera ahora un partido complicado ante el Joventut en Badalona (domingo, 12.00h), en un duelo que llega en un momento de necesidad. Los de Ponsarnau vienen de perder un partido ante Unicaja en Málaga y ganar otro ante el Burgos en casa, por lo que un buen resultado cambiaría por completo la situación de negatividad para los bilbaínos y marcaría el rumbo hacia un buen arranque de temporada.