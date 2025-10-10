El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ponsarnau da instrucciones a sus jugadores en el partido ante el Málaga Efe

Ponsarnau: «Quiero que mis jugadores deseen estar en la Copa»

El técnico del Surne pide a la plantilla que sea ambiciosa y avance en la fase de crecimiento para superar este somingo al Burgos en Miribilla

Iván Orio

Iván Orio

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:52

Comenta

El Surne Bilbao Basket abre este domingo por primera vez Miribilla en la presente temporada para jugar arropado por su leal afición. Lo hará ante ... el Burgos, un equipo recién ascendido cuyos mimbres están muy bien entrelazados porque mantiene la exitosa fórmula que le permitió auparse a la ACB, sustentada en un ritmo muy elevado y en un gran compromiso defensivo. En su regreso a la élite, los castellanos lograron en la primera jornada una contundente victoria ante el Girona (97-79) y llegan a la capital vizcaína con el ánimo de asaltar la casa de los hombres de negro, derrotados en su estreno del curso por Unicaja en un partido en el que quedó patente que todavía quedan piezas por ensamblar para que la máquina funcione a pleno rendimiento.

