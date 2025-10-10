Ponsarnau: «Quiero que mis jugadores deseen estar en la Copa»

El Surne Bilbao Basket abre este domingo por primera vez Miribilla en la presente temporada para jugar arropado por su leal afición. Lo hará ante ... el Burgos, un equipo recién ascendido cuyos mimbres están muy bien entrelazados porque mantiene la exitosa fórmula que le permitió auparse a la ACB, sustentada en un ritmo muy elevado y en un gran compromiso defensivo. En su regreso a la élite, los castellanos lograron en la primera jornada una contundente victoria ante el Girona (97-79) y llegan a la capital vizcaína con el ánimo de asaltar la casa de los hombres de negro, derrotados en su estreno del curso por Unicaja en un partido en el que quedó patente que todavía quedan piezas por ensamblar para que la máquina funcione a pleno rendimiento.

«Son muy difíciles de defender», advirtió este viernes Jaume Ponsarnau en las instalaciones del club en Artxanda. El técnico catalán puso sobre la mesa las virtudes del adversario para dejar patente que será un partido muy complicado en el que los locales deberán dar un paso adelante en su proceso de maduración y mejora para anotarse el primer triunfo de la campaña. En su opinión, es muy importante que el «estímulo» y el afán de crecimiento de la plantilla vayan de la mano no sólo para estrenar el casillero de victorias sino como una filosofía global que rija los designios de la franquicia de Miribilla en esta exigente temporada.

En el apartado de los incentivos, ambición «máxima» para afrontar un curso en el que se busca una consolidación en los puestos templados de la clasificación y, por qué no, asomarse al balcón de las posiciones que dan acceso a competir en la Copa. «Yo quiero ganar todos los partidos de la Liga y después también los del play-off. Yo quiero que los jugadores quieran jugar la Copa», proclamó el entrenador de Tárrega para subrayar que, de entrada, no hay que renunciar a nada. Pero a continuación resaltó que para que ese estímulo no sea una quimera, sino algo tangible, es fundamental «entrenar a tope y mentalizarse para hacer las cosas bien». Es decir, que sus ideas calen en cada uno de los jugadores para elevar sus prestaciones sin prisa pero sin pausa.

Confluencia

Caer en Málaga es una multa que van a pagar casi todos las escuadras que pasen por el infierno verde del Martín Carpena. El Surne tiene que hacerse fuerte en el Bilbao Arena y doblegar a los rivales de 'su' liga. Y, por supuesto, mejorar las prestaciones a domicilio, uno de los debes con riesgo de cronificarse. Sólo la comunión de los jugadores nuevos con los que se han quedado una campaña más puede hacer que ambos objetivos confluyan. El colectivo manda, como siempre recuerda Ponsarnau, pero hay algunos hombres de negro llamados a sumir más responsabilidades por el bien común.

Y un nombre en este sentido es el de Justin Jaworski, un tirador con la canasta entre ceja y ceja cada vez que recibe el balón. Sus números no fueron buenos en Málaga y el equipo necesita como el comer los puntos del que fue máximo anotador de la Bundesliga. El técnico del equipo bilbaíno está convencido de que Jaworski no va a ser presa de la ansiedad porque es un sentimiento que va en la naturaleza de los tiradores. «Yo ha entrenado a muchos y muy buenos, y los anotadores son todos ansiosos, es lo que hay».