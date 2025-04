El pasillo del morbo: el UCAM de Sito Alonso será el encargado de homenajear al Bilbao Basket

Juanma Mallo Jueves, 24 de abril 2025, 10:43 | Actualizado 11:42h. Comenta Compartir

Domingo 27 de abril. El Bilbao Basket, el campeón de la FIBA Europe Cup, jugará ante su gente por primera vez desde que tocara el Olimpo en Grecia. Será una jornada de homenajes, de tributar el merecido reconomiento a los héroes de negro. Cómo no, también el oponente deberá realizar el tradicional pasillo del campeón. Todo normal, por supuesto. Hasta mirar quién es el rival al que se enfrenta el Surne; el UCAM Murcia de Sito Alonso, ese preparador que no tiene buen feeling con la afición bilbaíno.

Ese mal rollo se remonta a su salida del Bilbao Arena hace casi una década. En concreto a 2016. Entonces, el preparador nacido en Madrid contaba con contrato con el Bilbao Basket hasta 2020. Sin embargo, el Baskonia, el gran rival de los vizcaínos, llamó a su puerta. Tras unas largas negociaciones, el pacto entre ambas partes se rompió y Alonso se marchó a Vitoria. Desde entonces, la hinchada de negro le tiene en su punto de mira: son habituales los pitos y abucheos hacia su persona cada vez que regresa a Miribilla.

De hecho, hace un par de años se quejó de que le llamaran «pesetero» desde las gradas. «Solo me ha molestado» esa palabra, confesó en la sala de prensa. «Lo de pesetero es mentira. Yo he dejado aquí 115.000 euros netos al Bilbao Basket. Yo no soy pesetero, no lo he sido en mi vida. En todos los clubes en los que he estado he intentado siempre que el dinero fuese por detrás de mis objetivos deportivos, eso no se lo perdono en la vida. A mí pesetero no me llama nadie. Soy absolutamente todo lo contrario. De lo demás, no voy a insistir en un tema que cuando sea más mayor hablaré, pero lo de pesetero no se lo permito a nadie y menos en Bilbao Basket», indicó en la rueda de prensa.

Aemás, en su regreso a Miribilla, en mayo de 2017, Alonso recibió una de las mayores broncas que se han visto en el Bilbao Arena desde que se inauguró. «Se fue a la francesa, sin despedirse», decía entonces un aficionado consultado por EL CORREO. «Se lo tiene merecido», decía otro. Este domingo regresa a Bilbao. Una vez más, ahora con la vista puesta en el tradicional pasillo a los campeones.