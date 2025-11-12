Cabarrot, MVP azulgrana del Hapoel-Baskonia. ¿Quién ha sido el mejor para ti? Vota aquí
Martes, 11 de noviembre 2025
Paolo Galbiati
Entrenador
Valoración del redactor
Tras su meritoria rehabilitación del equipo, al italiano le queda otra labor urgente: impedir las caídas de tensión del grupo lejos de Vitoria. El Hapoel tiene un plantillón que mueve estupendamente la pelota, pero además se divirtió ante las enormes carencias defensivas azulgranas.
Simmons
Base
Valoración del redactor
De más a menos, como el conjunto, en una noche que gobernó el espléndido Bryant. Pinceladas sueltas de calidad.
Nowell
Base
Valoración del redactor
Vivió un calvario al comienzo del segundo cuarto cada vez que el exvalencianista Jones le atacaba desde el poste bajo. Voluntad sin eficacia.
Villar
Base
Valoración del redactor
Otra titularidad reducida a tres minutos en los que defendió bien a Micic. El técnico no volvió a recurrir al catalán.
Howard
Escolta
Valoración del redactor
Volvió de su lesión sin ansiedad y repartiendo juego. A menos después. Dos de ocho en triples y sufriendo atrás pese a aplicar empeño.
Diallo
Escolta
Valoración del redactor
Sus 2 tempranas faltas le apartaron hasta el descanso. Su energía luego situó al Baskonia a 5 puntos hasta el desplome colectivo en el último tercio.
Spagnolo
Escolta
Valoración del redactor
Casi el único argumento ofensivo, junto a Cabarrot y Diallo, en el segundo tiempo. Vertical e incisivo. Problemas para contener a Bryant.
Kurucs
Alero
Valoración del redactor
Sigue cometiendo evitables faltas en ataque. Pleno de acierto en los lanzamientos. El Hapoel fue muy superior en la zona.
Cabarrot
Alero
Mejor del partido
Valoración del redactor
El líder de la temporada volvió a ser el mejor en Sofía. El que defendió con más inteligencia. Máximo anotador en acciones individuales de clase.
Sedekerskis
Alero
Valoración del redactor
Lejos de su notable rendimiento diésel. Muy en segundo plano, tímido adelante y sin marcar el listón defensivo.
Frisch
Ala-Pivot
Valoración del redactor
Está haciendo la mili con Galbiati. Sólo manchó su estadística con una falta personal en dos minutos y medio.
Diakite
Pivot
Valoración del redactor
De menos a bastante más. Detalles de calidad en ataque, aunque su déficit reboteador deja al grupo en inferioridad bajo los tableros.
Clasificación general
JugadorPuntos
Timothe Luwawu-Cabarrot116
Hamidou Diallo104
Matteo Spagnolo93
Paolo Galbiati92
Tadas Sedekerskis85
Markquis Nowell83
Khalifa Diop75
Mamadi Diakite72
Clément Frisch56
Kobi Simmons53
Rodions Kurucs49
Rafa Villar47
Luka Samanic34
Trent Forrest32
Markus Howard19
Joksimovic11
