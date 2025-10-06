Raieste empieza con buen pie en Murcia: récord de anotación de su carrera El alero estonio firmó 17 puntos y siete rebotes en su primer partido en la ACB con el cuadro pimentonero

Iván Benito Lunes, 6 de octubre 2025, 11:23 | Actualizado 11:32h.

El exbaskonista Sander Raieste fue ayer aclamado por el Pabellón de los Deportes de Murcia. Su nueva afición coreó el apellido del alero estonio tras el primer partido liguero con el cuadro pimentonero, en el apabullaron al MoraBanc Andorra (95-64). El jugador de Tallín firmó su mejor partido con un club desde que es profesional. Anotó 17 puntos, su récord de anotación, capturó 7 rebotes, dio dos asistencias (tope también en la ACB) y firmó 20 créditos de valoración (su máximo registro). Además, tuvo un buen desempeño defensivo, con un robo de ablón y realizó cinco mates, conquistando así al público.

A las órdenes de Sito Alonso, el báltico busca «dar un paso adelante» tras cinco años de protagonismo residual durante sus cinco campañas en el primer equipo del Baskonia. «Años esperando su oportunidad... y vaya debut. Del segundo plano al protagonismo», describe David Gil, asistente del primer equipo durante toda su etapa en el Buesa Arena.

Sin continuidad con diversos entrenadores, el UCAM Murcia puede ofrecerle mayor espacio para brillar y ayudar a su equipo lejos de la exigencia de la Euroliga. A sus 26 años, quiere empezar a demostrar el potencial que se le presuponía con 18, cuando destacaba entre el equipo junior y el filial azulgrana.

El internacional estonio llegó a Vitoria en 2016, dio el salto al primer equipo en 2020 y disputó 200 partidos entre ACB y Euroliga. Ninguno de ellos con tanto lucimiento personal como el de su debut liguero defendiendo otros colores. «Lo que más valoro es lo vivido fuera del parqué: el cariño de la gente, el respeto del club y el calor de una ciudad que ya forma parte de mí», escribió en su despedida. Raieste empieza con buen pie su aventura lejos de 'casa'.