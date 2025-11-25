El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Baskonia se impuso con autoridad al Bilbao Basket en ACB. Rafa Gutiérrez

Pasión, energía y compromiso

Les presento a las tres virtudes que marcan el camino de Paolo Galbiati y sus pupilos baskonistas. La actitud arrolladora mostrada en el derbi es el mejor ejemplo

Pepe Laso

Pepe Laso

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:35

Comenta

Es muy humano pensar lo listos que somos cuando lo que ocurre se acerca a nuestros criterios personales. En esa situación me encuentro a estas ... alturas de temporada. Resulta que el Baskonia juega únicamente dos partidos durante la semana, ambos en el Buesa Arena, y es capaz de ofrecernos la exhibición que se marcó ante el Bilbao Basket el pasado domingo. Los vitorianos no fueron los únicos en protagonizar una jornada brillante de Liga ACB. De hecho, los cuatro equipos de Euroliga ganaron sus partidos y dos de ellos, el Valencia Basket se quedó cerca, superaron el listón de los cien puntos anotados. Solo el Barcelona, que peleaba lejos del Palau, registró un marcador bajo.

