Galbiati ya prepara en Vitoria su debut con el Baskonia

Jon Aroca Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:56 | Actualizado 13:15h.

Paolo Galbiati ya está en Vitoria. El nuevo 'capo' del Baskonia -como le ha llamado la propia entidad azulgrana- prepara sobre el terreno su primera pretemporada en el banquillo del Fernando Buesa Arena. El pistoletazo de salida de la preparación será dentro de una semana, el miércoles 27 de agosto, pero el técnico ha adelantado varios días su llegada para avanzar parte del intenso trabajo que le tocará hacer.

El club vitoriano ha compartido este miércoles una foto del entrenador, que ya luce los colores azulgranas. Gesto serio, exigente. Con la ambición que muestra a sus 41 años, el momento en el que vivirá el estreno en la élite continental. Ahí quiere que su Baskonia practique un baloncesto eléctrico, de alto voltaje y transiciones frenéticas. Suena bien, pero requiere tiempo y mucho trabajo.

El 27 será el inicio oficial, aunque no todos los jugadores empezarán a trabajar en esa fecha. En realidad, algunos de ellos irán realizando trabajo individual para llegar a tono a ese debut. Es el caso, por ejemplo, de Clément Frisch. El ala-pívot galo, uno de los fichajes del equipo, ya se dejó ver este martes en las instalaciones azulgranas. Primera toma de contacto con su nueva casa antes de conocer al 'jefe'.

Otros, en cambio, llegarán más tarde por la disputa del Eurobasket. Luwawu-Cabarrot ha logrado entrar en la convocatoria definitiva de Francia para la cita. Como miembro de una de las grandes aspirantes al trofeo, su concurso puede alargarse hasta la final, el 14 de septiembre. Spagnolo (Italia), Sedekerskis (Lituania) y Kurucs (Letonia) buscan entrar en las listas definitivas. Más opciones tienen los dos primeros que el último, con un rol secundario durante la preparación del torneo.

Galbiati tendrá poco más de un mes para poner en marcha a su equipo antes del debut oficial contra el Olympiacos el martes 30 de septiembre en el Buesa Arena. Su primera y exigente prueba en una semana intensa. Tres días después, el viernes, el Baskonia se medirá al Asvel y el domingo de esa semana los azulgranas arrancarán la ACB frente al Casademont Zaragoza como visitantes.

Para llegar a tono, el conjunto azulgrana disputará cinco encuentros amistosos. El primero será el 6 de septiembre y el segundo el 27, poco antes del debut. Ese estreno será en el Bakh, a puerta cerrada, contra el Gipuzkoa Basket. El 12 llegará el duelo contra el San Pablo Burgos en la ciudad castellana y el 19, en Pontevedra, el Baskonia se medirá al Valencia en el marco del torneo EncestaRías. Si gana tendrá que añadir otra cita al calendario y jugará al día siguiente contra el Real Madrid o el Breogán. El 23 el Buesa Arena acogerá ante el Trieste el duelo de presentación antes jugar, dos días después la Euskal Kopa ante el Bilbao Basket en Lasesarre.