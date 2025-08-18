Este es el calendario completo del Baskonia para la liga ACB 2025-2026
Lunes, 18 de agosto 2025, 12:18
La liga ACB ha sorteado este lunes el calendario de la competición liguera para la temporada 2025-2026. De esta forma, la fortuna ha determinado que el Baskonia arranque la temporada con Zaragoza el fin de semana del 4 y 5 de octubre. Una semana después llegará el debut en casa ante el Real Madrid. El cierre, en cambio, será ante el Unicaja como visitante entre los días 28 y 30 de mayo. A continuación puede consultar el calendario al competo.
Consulta el calendario completo
Jornada 1 (4-5 octubre 2025)
Casademont Zaragoza – Baskonia
Jornada 2 (11-12 octubre 2025)
Baskonia – Real Madrid
Jornada 3 (18-19 octubre 2025)
Coviran Granada – Baskonia
Jornada 4 (25-26 octubre 2025)
UCAM Murcia – Baskonia
Jornada 5 (1-2 noviembre 2025)
Baskonia – La Laguna Tenerife
Jornada 6 (8-9 noviembre 2025)
Hiopos Lleida – Baskonia
Jornada 7 (15-16 noviembre 2025)
Barça – Baskonia
Jornada 8 (22-23 noviembre 2025)
Baskonia – Surne Bilbao Basket
Jornada 9 (6-7 diciembre 2025)
Baskonia – Valencia Basket
Jornada 10 (13-14 diciembre 2025)
Dreamland Gran Canaria – Baskonia
Jornada 11 (20-21 diciembre 2025)
Unicaja – Baskonia
Jornada 12 (27-28 diciembre 2025)
Baskonia – San Pablo Burgos
Jornada 13 (29 dic–2 enero 2026)
Río Breogán – Baskonia
Jornada 14 (3-4 enero 2026)
Baskonia – MoraBanc Andorra
Jornada 15 (10-11 enero 2026)
Bàsquet Girona – Baskonia
Jornada 16 (17-18 enero 2026)
Baskonia – BAXI Manresa
Jornada 17 (24-25 enero 2026)
Baskonia – Joventut Badalona
Jornada 18 (31 enero-1 febrero 2026)
La Laguna Tenerife – Baskonia
Jornada 19 (7-8 febrero 2026)
Baskonia – Casademont Zaragoza
Jornada 20 (14-15 febrero 2026)
Surne Bilbao Basket – Baskonia
Jornada 21 (7-8 marzo 2026)
Baskonia – Hiopos Lleida
Jornada 22 (14-15 marzo 2026)
San Pablo Burgos – Baskonia
Jornada 23 (21-22 marzo 2026)
Baskonia – Bàsquet Girona
Jornada 24 (28-29 marzo 2026)
MoraBanc Andorra – Baskonia
Jornada 25 (4-5 abril 2026)
BAXI Manresa – Baskonia
Jornada 26 (11-12 abril 2026)
Baskonia – Dreamland Gran Canaria
Jornada 27 (18-19 abril 2026)
Joventut Badalona – Baskonia
Jornada 28 (25-26 abril 2026)
Baskonia – Barça
Jornada 29 (2-3 mayo 2026)
Baskonia – Río Breogán
Jornada 30 (9-10 mayo 2026)
Valencia Basket – Baskonia
Jornada 31 (12-15 mayo 2026)
Baskonia – UCAM Murcia
Jornada 32 (16-17 mayo 2026)
Baskonia – Coviran Granada
Jornada 33 (23-24 mayo 2026)
Real Madrid – Baskonia
Jornada 34 (28-30 mayo 2026)
Baskonia – Unicaja
