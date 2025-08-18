El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Este es el calendario completo del Baskonia para la liga ACB 2025-2026

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:18

La liga ACB ha sorteado este lunes el calendario de la competición liguera para la temporada 2025-2026. De esta forma, la fortuna ha determinado que el Baskonia arranque la temporada con Zaragoza el fin de semana del 4 y 5 de octubre. Una semana después llegará el debut en casa ante el Real Madrid. El cierre, en cambio, será ante el Unicaja como visitante entre los días 28 y 30 de mayo. A continuación puede consultar el calendario al competo.

Consulta el calendario completo

Jornada 1 (4-5 octubre 2025)

Casademont Zaragoza – Baskonia

Jornada 2 (11-12 octubre 2025)

Baskonia – Real Madrid

Jornada 3 (18-19 octubre 2025)

Coviran Granada – Baskonia

Jornada 4 (25-26 octubre 2025)

UCAM Murcia – Baskonia

Jornada 5 (1-2 noviembre 2025)

Baskonia – La Laguna Tenerife

Jornada 6 (8-9 noviembre 2025)

Hiopos Lleida – Baskonia

Jornada 7 (15-16 noviembre 2025)

Barça – Baskonia

Jornada 8 (22-23 noviembre 2025)

Baskonia – Surne Bilbao Basket

Jornada 9 (6-7 diciembre 2025)

Baskonia – Valencia Basket

Jornada 10 (13-14 diciembre 2025)

Dreamland Gran Canaria – Baskonia

Jornada 11 (20-21 diciembre 2025)

Unicaja – Baskonia

Jornada 12 (27-28 diciembre 2025)

Baskonia – San Pablo Burgos

Jornada 13 (29 dic–2 enero 2026)

Río Breogán – Baskonia

Jornada 14 (3-4 enero 2026)

Baskonia – MoraBanc Andorra

Jornada 15 (10-11 enero 2026)

Bàsquet Girona – Baskonia

Jornada 16 (17-18 enero 2026)

Baskonia – BAXI Manresa

Jornada 17 (24-25 enero 2026)

Baskonia – Joventut Badalona

Jornada 18 (31 enero-1 febrero 2026)

La Laguna Tenerife – Baskonia

Jornada 19 (7-8 febrero 2026)

Baskonia – Casademont Zaragoza

Jornada 20 (14-15 febrero 2026)

Surne Bilbao Basket – Baskonia

Jornada 21 (7-8 marzo 2026)

Baskonia – Hiopos Lleida

Jornada 22 (14-15 marzo 2026)

San Pablo Burgos – Baskonia

Jornada 23 (21-22 marzo 2026)

Baskonia – Bàsquet Girona

Jornada 24 (28-29 marzo 2026)

MoraBanc Andorra – Baskonia

Jornada 25 (4-5 abril 2026)

BAXI Manresa – Baskonia

Jornada 26 (11-12 abril 2026)

Baskonia – Dreamland Gran Canaria

Jornada 27 (18-19 abril 2026)

Joventut Badalona – Baskonia

Jornada 28 (25-26 abril 2026)

Baskonia – Barça

Jornada 29 (2-3 mayo 2026)

Baskonia – Río Breogán

Jornada 30 (9-10 mayo 2026)

Valencia Basket – Baskonia

Jornada 31 (12-15 mayo 2026)

Baskonia – UCAM Murcia

Jornada 32 (16-17 mayo 2026)

Baskonia – Coviran Granada

Jornada 33 (23-24 mayo 2026)

Real Madrid – Baskonia

Jornada 34 (28-30 mayo 2026)

Baskonia – Unicaja

