El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 3 de octubre
Galbiati da indicaciones a sus jugadores en un tiempo muerto. Euroleague
Asvel-Baskonia

Galbiati: «Las pérdidas y el rebote ofensivo han sido claves»

El entrenador del Baskonia lamenta las desatenciones a Seljaas, pero ve a su equipo en condiciones de crecer

Jon Aroca

Jon Aroca

Viernes, 3 de octubre 2025, 22:48

Paolo Galbiati compareció cabizbajo tras el encuentro. Los ojos fijos en la hoja estadística, donde encontró algunas de las claves de una derrota que no entraba en la hoja de ruta dado el buen arranque de partido ejecutado por el Baskonia. «Ha habido dos momentos claves durante el partido. Las pérdidas que hemos tenido en el segundo cuarto han sido demasiadas. Ahí hemos dejado de jugar nuestro juego y de compartir el balón. También los nueve rebotes ofensivos que han cogido en el tercer cuarto», sintetizó el técnico azulgrana tras el encuentro.

«Lo hemos intentado entonces, pero hemos fallado tiros», lamentó sobre una de las carencias del equipo en el tramo decisivo, cuando logró reducir la desventaja a menos de diez puntos. También reconoció el notable desempeño del anotador Seljaas, autor de 23 puntos, pero se mostró descontento por haberle facilitado demasiado la tarea en algunos momentos. «Conocía a Seljaas, lo había intentado fichar en el pasado. Sabíamos que era un tirador, un gran tirador. Algunos han sido errores nuestros», explicó.

Aunque el técnico italiano cree que su equipo tiene margen de mejora y que de momento ha sido penalizado por la inexperiencia y algunos problemas físicos. «Todavía somos un equipo joven, hemos tenido una pretemporada dura y no tenemos a algunos jugadores en un gran estado de forma», sentenció el entrenador azulgrana.

