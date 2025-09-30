Galbiati: «Nos falta un poco de química pero la lograremos, confío en mis jugadores»

Paolo Galbiati se mostró autocrítico después de la derrota del Baskonia frente al Olympiacos en el estreno de la Euroliga. «Ha sido un partido y ... una derrota dura, pero hemos competido. Somos jóvenes y hemos cometido errores en el rebote ofensivo, en los tiros del 'clutch'... Olympiacos es un equipazo con mucho talento y experiencia». Fue el primer análisis del italiano, que miró con optimismo al futuro.

«Nuestra mentalidad es pensar en el siguiente partido. Coger lo bueno y aprender de lo malo. Hay que seguir empujando. Es un proceso. Tenemos nuestro estilo, nuestras armas, y debemos limitar las contras y no cometer tantos fallos», declaró Galbiati, que posteriormente desgranó las causas del traspié: «Empezamos demasiado emocionados y excitados el partido y nos vimos perdiendo 10 abajo. Pero volvimos. No es fácil remontar, pero luego fallamos en el momento decisivo y ellos han estado muy fríos. Puede que haya habido cosas buenas en este derrota, quizá cuando visualice el partido esta noche las vea. Podemos hacerlo mejor», apuntó el técnico, que hizo hincapié en el proceso de acoplamiento de su bloque.

«Tenemos que crecer. Debemos conocernos y, aunque tenemos gran calidad, los jugadores deben adaptarse al sistema. Tenemos que entrenar juntos», dijo Galbiati, que explicó las pocas sesiones que habían tenido Sederkerskis, Howard o Luwawu-Cabarrot, jugadores que han estado lesionados en esta pretemporada y que este martes tuvieron muchos minutos y un rol principal frente al Olympiacos. «Nos falta un poco de comunicación, de química, pero llegaremos ahí. Estoy seguro. Tengo mucha confianza en este grupo de jugadores y espero mucho de ellos», añadió un Galbiati que destacó algunos de los aspectos positivos del Baskonia.

«24 asistencias, 41 puntos en tiros de tres, cómo hemos repartido y jugado el balón... Cuando corremos somos muy peligrosos. Debemos seguir aprendiendo, respetar el espacio en defensa y construir ese deseo de tirar. Mi trabajo es ayudarles a que tomen las mejores decisiones», declaró el transalpino, que puntualizó que no se quejó de los tiros fallados por sus pupilos: «Hay un gran rival enfrente, un grupo que ha jugado varias 'final four', y hemos hecho los lanzamientos que queríamos. Confío en ellos, pero esto es baloncesto. A veces lo amo y otras lo odio».

«Emocionado» en su debut

Galbiati vivió su primer partido de Euroliga y en el Buesa Arena y mostró su «aprecio» por una afición que «empujó» al Baskonia sin descanso. «Creo que les gustó lo que hicimos», confesó el italiano, que vivió una jornada especial. «Estaba aquí mi familia. Mi padre, mi hermano, amigos... Estoy muy emocionado porque quiero mucho a mi familia. También triste porque no hemos ganado y pienso en la atmósfera que han creado los aficionados con nosotros, que ha sido muy bonita, y espero que siga así los próximos partidos. Después, como en todos los encuentros, he estado centrado. Pero estoy triste porque no logramos vencer», sentenció Galbiati.