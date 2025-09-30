El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Galbiati celebra una acción exitosa durante el Baskonia-Olympiacos. IGOR MARTÍN

Galbiati: «Nos falta un poco de química pero la lograremos, confío en mis jugadores»

«Hemos competido ante un equipazo, pero somos jóvenes y cometimos errores», reconoce un Galbiati optimista con las opciones del Baskonia

Jon Prada

Jon Prada

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:52

Paolo Galbiati se mostró autocrítico después de la derrota del Baskonia frente al Olympiacos en el estreno de la Euroliga. «Ha sido un partido y ... una derrota dura, pero hemos competido. Somos jóvenes y hemos cometido errores en el rebote ofensivo, en los tiros del 'clutch'... Olympiacos es un equipazo con mucho talento y experiencia». Fue el primer análisis del italiano, que miró con optimismo al futuro.

