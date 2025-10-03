El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Parker, propietario del Asvel desde 2014, durante la celebración de un título. Betclic Elite

Las finanzas agrietan el proyecto de Tony Parker en el Asvel

El club galo que pretendía aspirar a ganar la Euroliga en 2027 se salva del descenso administrativo en liga por la aportación de un accionista del Cholet

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:16

El Asvel es el único equipo de la actual Euroliga que no ha disputado un solo encuentro de play off junto a los debutantes Dubái ... y Hapoel. El paso adelante que apuntaban en 2019 al conseguir la licencia fija es muy difícil de vislumbrar seis años después, con un 14º como mejor puesto. El periodo en el que planeaban consolidarse en la parte alta de la clasificación ha sido una sucesión de pobres resultados, futuras superestrellas que emigran y problemas extradeportivos que le han condenado a la irrelevancia continental. El proyecto ha estado a punto de quebrar este verano con la amenaza de un descenso administrativo en la liga francesa.

