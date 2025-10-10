La Euroliga sólo colaborará en la liga europea de la NBA si mantiene «la autoridad» y no se «margina» a los clubes actuales La máxima competición continental exige «un beneficio compartido, la integridad cultural y la excelencia competitiva» en sus últimas reuniones sobre una nueva competición

Iván Benito Viernes, 10 de octubre 2025, 14:59 | Actualizado 15:47h.

La Euroliga se ha vuelto a sentar a la mesa que comparten la NBA y la FIBA en su intento por crear una nueva competición en Europa. Ginebra (Suiza), territorio neutral dentro del cisma del baloncesto europeo, sirvió de escenario de un acercamiento que simplemente parece servir para poner todas las cartas sobre la mesa.

En el cónclave anterior, los dirigentes de la máxima competición continental, Paulius Motiejunas y Dejan Bodiroga, trasladaron una propuesta para colaborar en la nueva liga, que esperan poner en marcha en 2028, para la que recalcan que no han «recibido una respuesta significativa».

Por ello, después de que los 13 clubes accionistas, entre los que se encuentra el Baskonia, se reunieran al principio de esta semana en Barcelona, la Euroliga ha querido dar a conocer de forma pública los cuatro puntos básicos que exige a la NBA para seguir adelante con la negociación y unir sus fuerzas. Pese a que en la lista aparezca el último, el más importante parece el requisito de «la gobernanza europea».

«La autoridad para la toma de decisiones debe permanecer en Europa para garantizar que los intereses del baloncesto europeo tengan prioridad», asegura la competición, que también exige un «beneficio compartido» que no perjudique a clubes históricos de la competición, como el Baskonia. «Toda propuesta debe aportar valor a todas las partes interesadas y al baloncesto europeo en su conjunto, sin marginar a las organizaciones e individuos que han construido la estructura de baloncesto de clubes de élite actual». Dicho de otro modo, ninguno de los actuales clubes accionistas puede quedarse atrás.

La Euroliga también realza dos de sus principales valores. Por un lado, la «integridad cultural». «Las tradiciones, las bases de los aficionados y la identidad única del baloncesto europeo deben protegerse y preservarse». Y por otro, la «excelencia competitiva». «Toda iniciativa debe tener como objetivo mantener y mejorar los altos estándares competitivos del baloncesto europeo».

La Euroliga agradece «los esfuerzos continuos» de la NBA para encontrar «un marco de colaboración» que beneficie a todas las partes involucradas, pero sólo seguirá en las negociaciones si se respetan «estos principios fundamentales durante todo el proceso».