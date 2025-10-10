El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Euroliga sólo colaborará en la liga europea de la NBA si mantiene «la autoridad» y no se «margina» a los clubes actuales

La máxima competición continental exige «un beneficio compartido, la integridad cultural y la excelencia competitiva» en sus últimas reuniones sobre una nueva competición

Iván Benito

Iván Benito

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:59

Comenta

La Euroliga se ha vuelto a sentar a la mesa que comparten la NBA y la FIBA en su intento por crear una nueva competición en Europa. Ginebra (Suiza), territorio neutral dentro del cisma del baloncesto europeo, sirvió de escenario de un acercamiento que simplemente parece servir para poner todas las cartas sobre la mesa.

En el cónclave anterior, los dirigentes de la máxima competición continental, Paulius Motiejunas y Dejan Bodiroga, trasladaron una propuesta para colaborar en la nueva liga, que esperan poner en marcha en 2028, para la que recalcan que no han «recibido una respuesta significativa».

Por ello, después de que los 13 clubes accionistas, entre los que se encuentra el Baskonia, se reunieran al principio de esta semana en Barcelona, la Euroliga ha querido dar a conocer de forma pública los cuatro puntos básicos que exige a la NBA para seguir adelante con la negociación y unir sus fuerzas. Pese a que en la lista aparezca el último, el más importante parece el requisito de «la gobernanza europea».

«La autoridad para la toma de decisiones debe permanecer en Europa para garantizar que los intereses del baloncesto europeo tengan prioridad», asegura la competición, que también exige un «beneficio compartido» que no perjudique a clubes históricos de la competición, como el Baskonia. «Toda propuesta debe aportar valor a todas las partes interesadas y al baloncesto europeo en su conjunto, sin marginar a las organizaciones e individuos que han construido la estructura de baloncesto de clubes de élite actual». Dicho de otro modo, ninguno de los actuales clubes accionistas puede quedarse atrás.

La Euroliga también realza dos de sus principales valores. Por un lado, la «integridad cultural». «Las tradiciones, las bases de los aficionados y la identidad única del baloncesto europeo deben protegerse y preservarse». Y por otro, la «excelencia competitiva». «Toda iniciativa debe tener como objetivo mantener y mejorar los altos estándares competitivos del baloncesto europeo».

La Euroliga agradece «los esfuerzos continuos» de la NBA para encontrar «un marco de colaboración» que beneficie a todas las partes involucradas, pero sólo seguirá en las negociaciones si se respetan «estos principios fundamentales durante todo el proceso».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  4. 4 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  5. 5

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  8. 8

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  9. 9 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  10. 10 Silvia Intxaurrondo revela el mensaje que recibió tres minutos antes de acabar su famosa entrevista con Feijóo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Euroliga sólo colaborará en la liga europea de la NBA si mantiene «la autoridad» y no se «margina» a los clubes actuales

La Euroliga sólo colaborará en la liga europea de la NBA si mantiene «la autoridad» y no se «margina» a los clubes actuales