La Euroliga aúna a Abu Dhabi y Etihad Airways como nuevos patrocinadores principales La máxima competición continental califica de «hito en la evolución comercial» la alianza tras poner fin a 15 años de acuerdo con Turkish Airlines

Iván Benito Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:20

El Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi y la compañía aérea Etihad Airways dan el salto como nuevos patrocinadores principales de la Euroliga hasta 2029. El emirato refuerza su alianza con la máxima competición continental con un acuerdo que «marca un hito en la evolución comercial» del torneo, según califica la organización. Los nuevos parches de la Euroliga en la camiseta de los equipos llevarán los logos de ambas entidades, que se rotarán durante los próximos cuatro años.

Las marcas de Experience Abu Dhabi y Etihad Airways ocuparán un lugar destacado en los partidos de la Euroliga. Habrá publicidad en los, pabellones, las retransmisiones en directo y una alta visibilidad en redes sociales. «Esta colaboración nos permite llegar a nuevos públicos que comparten nuestra convicción de que las mejores experiencias se viven al trascender fronteras», celebra Antonoaldo Neves, director ejecutivo de la aerolínea que sustituye a Turkish Airlines.

El organismo ya anunció a principio de verano que ponía fin a su acuerdo de 15 años con la compañía turca, con la que estaba en negociaciones para renovar el acuerdo. La alianza que arrancó en 2010 con la que incluso Turkish Airlines formaba parte del nombre oficial de la competición concluye para dar paso a una nueva estrategia comercial con foco en Oriente Medio y su expansión global.

««Esta alianza estratégica con Euroleague Basketball y Etihad Airways supone un avance significativo para fortalecer la presencia de Abu Dabi a nivel mundial y consolidar su posición como un centro vibrante para los aficionados al baloncesto de todo el mundo y un pilar clave de nuestra Estrategia de Turismo 2030, impulsando el crecimiento del turismo, apoyando la diversificación económica y consolidando la posición de Abu Dabi como destino turístico, cultural y deportivo de referencia a nivel mundial», se congratula Saood Abdulaziz Al Hosani, subsecretario del departamento de cultura de Abu Dhabi.

Además, La Euroliga recuerda en su nota oficial que se trata de una temporada histórica tras la ampliación de 20 equipos, con lo que mantiene su plan inicial y no hay visos por el momento de que el Maccabi y el Hapoel de Tel Aviv vayan a ser excluidos.