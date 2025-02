La 'eternidad' del Baskonia fuera del play off de la ACB

El Baskonia sigue expuesto a las gélidas temperaturas de la zona media de la ACB. Avanza en el frente doméstico con una climatización más fría que de calor al verse incapaz de asaltar la zona del play off. Ayer, desaprovechó el duelo directo entre el ... Barcelona y el Manresa y el tropiezo de un Zaragoza debilitado por el ruido de la venta de su pívot Jilson Bango al Fenerbahce para proseguir en su obligada escalada en la tabla y llegará al parón de la competición que arranca el próximo lunes fuera de las ocho primeras posiciones.

La sensación de contemplar un equipo inconsistente y con falta de líderes sobre la cancha volvió a aflorar en la matinal del domingo malagueño. El Martín Carpena es todo lo contrario a un feudo sencillo de asaltar, pero se esperaba más guerra de un Baskonia de mejores constantes vitales en el último mes de enero. Más firme, sólido y, sobre todo, combativo tras el fiasco de Girona. El plantel de Pablo Laso acudía con la oportunidad de sumar su tercera victoria consecutiva tras las conseguidas en Lleida y ante el Barcelona en la Euroliga y regresó arrollado por el rodillo que dirige Ibon Navarro.

A falta de 15 jornadas para el final, los azulgranas se ven obligados a lograr al menos 9 victorias y alcanzar las 18 para jugar los cuartos de final. Casi por las leyes de la probabilidad, deberá quebrar esa barrera de los tres triunfos seguidos para evitar quedarse fuera por segundo año seguido. Y es que pasan ya muchas semanas, una eternidad para un club como el Baskonia, en las que el conjunto azulgrana no ocupa las primeras posiciones de la liga.

En las últimas 34 jornadas ligueras, lo que equivaldría a una temporada regular, el Baskonia solo ha ocupado puestos de play off en tres de ellas. La 19ª, la 20ª y la 25ª del año pasado. Desde entonces, acumula ya 28 fechas ligueras fuera de la zona noble. Unos registros que no se veían desde los tiempos en los que el ahora el conjunto de Zurbano jugaba en Mendizorroza y no era un equipo ni asentado en la élite ni con los recursos de la actualidad.

La plantilla del Baskonia, «muy decepcionada» por no haberse clasificado para la Copa del Rey tal y cómo afirmó Trent Forrest la semana pasada, necesita un golpe encima de la mesa para voltear el balance. Con la sensación de jugar a otra velocidad que el cuadro costasoleño, el conjunto azulgrana continúa sin lograr sumar tres victorias seguidas en lo que va de curso.

Disputados ya 43 encuentros oficiales (habitualmente más de la mitad del curso), su mayor serie de triunfos seguidos ha sido de dos. Una losa a la hora de lograr la ansiada consistencia y regularidad de la que adolece el Baskonia desde la pretemporada en la que también se enfrentó al Unicaja. Aquella tarde veraniega de septiembre el conjunto verdimorado destapó muchos de los problemas de juego que todavía asolan a los alaveses pese a que el resultado fue mucho más contundente (102-69).

Ambas derrotas tienen un denominador común. El cómputo de asistencias de la escuadra que dirige Pablo Laso se quedó en 10. El paupérrimo registro muestra las dificultades azulgranas para crear juego y ventajas cuando las defensas rivales aumentan su intensidad. Ayer fueron apenas cuatro pases a canasta los registrados en la segunda mitad (dos en cada cuarto). Por contra, hubo once perdidas y dos timoneles superados en la dirección de juego. Moneke volvió a ser el máximo asistente del Baskonia como ante el Lleida, Bilbao Basket, Zaragoza y Joventut. El domingo anterior, dar tan sólo ocho pases de canasta sirvió para ganar en el Barris Nord. Ante el Unicaja, diez se quedan más que insuficientes.

Agujero en el rebote

La diferencia en el rebote (44-30), marcada por las 18 capturas ofensivas de los cajistas, marcó el timón del encuentro. El equipo vitoriano se desangró en el aspecto donde mejor salud gozaba y junto a las 17 pérdidas, acabaron con cualquier opción de auparse a una inercia ganadora. Así le ocurrió también en Villeurbanne, ante el Joventut en el Buesa, en el OAKA, ante el Estrella Roja y Real Madrid. Siempre que ha tenido opción de enlazar tres triunfos, la tercera nunca es la vencida. Ni entre las dos competiciones ni por separado.