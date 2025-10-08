El balón no miente

Disponemos ya de tres primeras muestras de la capacidad de este Baskonia reconstruido y con un nuevo guía en el banquillo. Tres derrotas con ... diferente carga de negatividad. La del Olympiacos tuvo su lógica y dejó algún rayo de luz para el optimismo. La registrada en la cancha del Asvel ya mostró algún trazo sospechoso y el hundimiento en Zaragoza remitió a tiempos recientes de desazón ACB, esos domingos tan tristemente conocidos en los últimos tiempos en los que parece que al plantel azulgrana le sobra un día de la semana.

Tres golpes, alguno más bajo que otro, para empezar. No es un lastre que hunda de manera definitiva a un equipo, aunque es sabido que ganar cimenta la confianza, da margen para trabajar con cierta calma y fortalece el argumento de la paciencia. Paolo Galbiati ya tiene una primera confirmación de lo que le habrán venido contando desde que firmó por el Baskonia: la dificultad de mantener enchufado a un grupo de jugadores cuando toca pasar de los focos deslumbrantes de la Euroliga a la cotidianidad ACB.

Luego, está la dura tarea de dar forma a un equipo que vive para jugar partidos en un calendario sobrecargado que apenas deja espacio para entrenar. Es la cruz de todo técnico de élite en Europa: los jugadores deben coger las lecciones al vuelo ya que no sobran horas de laboratorio.

Ampliar Paolo Galbiati, tras la derrota en Zaragoza. Carlos Gil-Roig

Al menos, el técnico italiano ha verbalizado con prontitud que su equipo tiene un problema si mantiene la actitud defensiva del partido del Zaragoza. Me refiero a la actitud porque hay desajustes que pueden tener su lógica con la temporada recién comenzada, pero otros tienen que ver más con las ganas, la concentración y la responsabilidad individual. En estos últimos tres apartados, los jugadores azulgranas flaquearon en su mayoría durante el partido ante el conjunto aragonés. Tanto los recién incorporados este verano pasado como los que vivieron una pasada temporada de decepciones. Es de suponer que, a nivel interno, el toque de atención esté ya dado. La Liga ACB exige al Baskonia la máxima atención. Porque se empieza con una derrota en la que se cede un -19 en el 'average' general y se puede terminar viendo la Copa del Rey por la tele por tercer año consecutivo. No es dramatismo, más bien un riesgo real.

La primera semana de competición alerta también sobre los peligros de dar por hechas algunas jerarquías que quizás deban comenzar a reconsiderarse. Partimos de ciertas tesis prestablecidas: competir con el Olympiacos ya es un logro a pesar de la derrota, la cancha del Asvel es de las pocas de la Euroliga que pueden asaltarse con cierta facilidad y superar al Zaragoza es objetivo irrenunciable por presupuesto, potencial y trayectoria. Luego, llega la realidad para sugerir que quizás el conjunto griego salió vivo del Buesa, que puede que el conjunto francés tenga más armas de las que presuponemos y que no se gana en cualquier cancha ACB solo con el nombre. Tampoco en el Príncipe Felipe de Zaragoza, donde el Baskonia ya cayó la pasada temporada.

Si nos abstraemos de estatus salariales y apellidos con mayor o menor peso en las competiciones, vemos que ante los aragoneses bases como Trae Bell-Haynes o Marco Spissu ayudaron mucho más a su equipo que Trent Forrest y Rafa Villar, que Joel Soriano firmó su mejor valoración en la Liga ACB frente a figuras más 'consagradas' como Luka Samanic o Khalifa Diop y que el uruguayo Joaquín Rodríguez se impuso con suficiencia en el pulso con Markus Howard. Tomemos a un Asvel que, sobre el papel, puede aspirar al título de equipo más ganable de la Euroliga. Todo eran risas con el bigote y el peinado de Zachary Seljaas hasta que se puso a jugar y endosó al Baskonia 23 puntos y 5 triples para convertirse en el soporte más consistente del triunfo francés ante los vitorianos. ¿Encontró el Baskonia un jugador de solvencia similar en sus filas? En absoluto. Mejor eliminar ciertos prejuicios cuando se trata de asignar favoritismos al equipo vitoriano ante rivales 'menores'. Como se dice en Estados Unidos, el balón no miente.