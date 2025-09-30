El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones deja un pellizco en Vitoria
Diallo y Sedekerskis pugnan por el rebote con Milutinov y Fournier. Igor Martín

Baskonia 96-102 Olympiacos

Demasiado inestable para la caza mayor

Un Baskonia voluntarioso pero con todo por ajustar pierde pie en la recta de llegada ante un Olympiacos imperturbable

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Martes, 30 de septiembre 2025, 23:32

Voluntarioso, con un deseo claro de agradar en su puesta de largo de la temporada 2025-26, pero todavía demasiado inestable para la caza mayor. ... Echó a andar el Baskonia de Paolo Galbiati para encajar una primera derrota que, según se mire el vaso, puede dar pie a infinidad de lecturas. Desde la lógica del resultado dado el desequilibrio de fuerzas entre ambos bandos hasta esa sensación de que el Olympiacos escapó vivo del Buesa Arena. Tuvo en su mano la opción de tumbar al gigante del Pireo, pero la escuadra azulgrana extravió el camino en la recta de llegada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Demasiado inestable para la caza mayor

Demasiado inestable para la caza mayor