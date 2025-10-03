El Baskonia pierde las luces demasiado pronto

Puede sonar bien aquello de buscar un baloncesto de ritmo trepidante y transiciones fulminantes, pero le convendría al Baskonia ahondar lo antes posible en la ... búsqueda del equilibrio. De lo contrario, se sucederán noches como la vivida hoy en la cancha del Asvel, donde el plantel azulgrana ha encajado su segunda derrota de la temporada. Si ante el Olympiacos quedó al menos el regusto dulce de haber estado cerca de tumbar a un coloso, en esta ocasión el golpe recuerda a los vitorianos que conviene no fiarlo todo al acierto y que las altas palpitaciones no solo deben servir para asolar el aro rival. También son buenas compañeras para defender y, sobre todo, para cerrar el rebote bajo el aro propio.

Como ya se barruntaba en pretemporada y queda confirmado tras los dos primeras citas competitivas, queda claro que el déficit reboteador amenaza con ser un incómodo compañero de viaje del Baskonia en la temporada recién comenzada. El perfil físico del Asvel, justo de talento pero con centímetros y presencia muscular, tampoco hacía presagiar redenciones.

Asvel Villeurbanne Watson (9), Ajinca (11), Jackson (6), Seljaas (23) y Vautier (3) --quinteto inicial-- Harrison (7), Ndiaye (10), De Colo (12), Lighty (11), Massa (10), Traoré (-). 102 - 95 Baskonia Forrest (11), Howard (16), Diallo (13), Sedekerskis (11) y Diop (8) --quinteto inicial--; Villar, Diakite (5), Spagnolo (6), Nowell (4), Luwawu-Cabarrot (18), Frisch (3), Samanic (-). Parciales: 26-33, 22-12 (48-45 al descanso), 29-21 (77-66) y 25-29 (102-95).

Árbitros: Mogulkoc, Ryzhyk y Radojkovic. Eliminado el local Seljaas (m. 38).

La escuadra azulgrana volvió a naufragar a la hora de candar el aro propio. Concedió hasta 16 rechaces ofensivos a los galos. Otra concesión manifiesta que se convirtió en un gigantesco palo en las ruedas de un plantel azulgrana que vive en la paradoja de querer correr cuando su fiabilidad reboteadora es, de momento, escasa. Fue la losa que le impidió levantar cabeza durante gran parte de un duelo en el que el Baskonia irrumpió majestuoso con un primer cuarto de generosidad ofensiva y baloncesto coral. La conexión inicial entre Forrest y Diop dio paso a una nueva racha de inspiración a cargo de Luwawu-Cabarrot ante un Asvel tímido y sorprendido por la alta cadencia inicial de los vitorianos. Los azulgranas estiraron su brillante puesta en escena hasta mediado el segundo cuarto, con un triple de Frisch que marcaba la máxima diferencia visitante (30-43, minuto 15).

Fue el cénit antes del gran apagón. Este Baskonia de nuevo cuño redescubrió la cantidad de guerras de diferente factura que puede esconder un partido de Euroliga. El Asvel se apoyó en Seljaas, un tipo listo con bigote y peinado genuinamente ochentero y dotado de un baloncesto práctico y efectivo y en un endurecimiento manifiesto de sus resortes defensivos para ahogar a los azulgranas. El ritmo puede ser contagioso. Lo tuvo de inicio el Baskonia, pero el conjunto francés se lo arrebató con un parcial de 20-2 que colocaba un 50-45 recién estrenado el tercer cuarto.

El choque pasó entonces a manos locales. De Colo dejó su repertorio de diabluras anter de caer lesionado mientras Watson y Seljaas se convertían en la pesadilla recurrente de un Baskonia cuarteado por el individualismo, apoyado en algunos triples rotundos de un Howard de nuevo en su versión extrema del todo o nada con un resultado poco favorable.