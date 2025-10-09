El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diakite y Sedekerskis tratan de frenar a Nunn. EP

Baskonia 84-86 Panathinakos

Nunn hechiza el Buesa Arena

Una canasta sobre la bocina del base de Chicago mata la fe de un Baskonia que se niega a rendirse ante la calidad desbordante del Panathinaikos

Carlos Pérez de Arrilucea

Carlos Pérez de Arrilucea

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:32

Comenta

Sigue el insomnio en el Baskonia. Otra noche difícil para Paolo Galbiati y sus pupilos. Esta vez, la rabia tensa los nervios ante lo cerca ... de que estuvo el conjunto azulgrana de sobrevivir hasta la prórroga, de intentar asaltar la hazaña en el tiempo extra. Condenado con una estocada fulminante a cargo de uno de los jugadores mejor pagados de Europa, el mismo que se gana tan suculento jornal con lanzamientos como el que cerró el duelo de este jueves y con el que dejó hechizado al Buesa Arena. La boca abierta y el frotar de ojos ante un tiro prodigioso, una suspensión a la que también intentó subirse Hamidou Diallo para    desviar la trayectoria de un balón que salió limpio de las manos del exterior de Chicago.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  2. 2

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  3. 3 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  4. 4

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  5. 5

    «Senegal se va a quedar con nuestros atuneros»
  6. 6 Condenan al Athletic a indemnizar con 14.000 euros a una exjugadora
  7. 7 Desarticulan una organización criminal tras ser interceptados 58 kilos de cocaína en Arrigorriaga
  8. 8

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  9. 9

    Tubos Reunidos suspende su actividad en la planta de EE UU por los aranceles de Trump
  10. 10 Luitingo se sincera sobre su etapa en Bilbao con Jessica Bueno: «Fue regular, pero allí la gente es de categoría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nunn hechiza el Buesa Arena

Nunn hechiza el Buesa Arena