Laso: «Vamos a tener que hacer un buen trabajo defensivo»

Jon Aroca Viernes, 23 de mayo 2025, 13:56 | Actualizado 14:06h. Comenta Compartir

El Baskonia quiere certificar cuanto antes su clasificación para el play off de la ACB. Pero, aunque Pablo Laso ha confesado que estará pendiente ... del resto de resultados, todo pasa por imponerse este sábado al Bilbao Basket en un derbi con alicientes. Por eso, el entrenador vitoriano no quiere relajación en su plantilla. «Es un partido muy atractivo en el que debemos entender cuáles son sus puntos fuertes: es un equipo que juega bien en campo abierto, muy generadores a partir del pick and roll. Vamos a tener que hacer un buen trabajo defensivo para bajar sus registros y tener el control del partido», ha analizado el técnico.

Para el choque recupera a Rogkavopoulos tras perderse varios partidos. «Lleva dos entrenamientos con el equipo en los que se le ha visto bien. Creo que puede ayudarnos», ha explicado Laso. El reverso es Raieste, que se torció el tobillo en el entrenamiento del jueves. «A ver mañana cómo está. El creía que no es muy grave», ha detallado. Howard y Jaramaz, que han arrastrado molestias durante la semana, están disponibles. También es positiva la vuelta de Kamar Baldwin sobre todo debido a su polivalencia. «Kamar nos da bastante rotación en el base y el escolta. Eso nos alarga la plantilla porque a final de temporada necesitas a todos. No necesita tanto entrenamiento físico porque la lesión ha sido en el dedo y eso le ha permitido estar en forma», ha explicado Laso sobre el estadounidense de pasaporte georgiano. Pero sobre todo lo que Laso ha recalcado es la importancia de dar la cara en un partido de especial relevancia para los aficionados. «Les recordé que esto no para y que teníamos un derbi. Siempre ha sido un partido muy complicado. Es obligatorio estar muy concentrados desde el primer minuto. Es importante que el equipo entienda que cada partido es muy importante. El hecho de que sea un derbi sí me puede ayudar», ha expuesto. Noticia relacionada «Quiero jugar por lo menos en la Euroliga y sé que puedo hacerlo» El técnico azulgrana también ha hablado sobre uno de los rivales más destacados, Melwin Pantzar. El vitoriano lo hizo debutar en el Real Madrid y lo ve en un momento especialmente dulce. Aunque no se ha mojado sobre si le gustaría tenerlo en plantilla. «Ha hecho un camino difícil pero muy productivo. Siempre ha tenido claro ese crecimiento en el tiempo. Está jugando a un muy bien nivel. Es uno de los pocos bases puros de la competición. Crea pero también puede anotar y el físico es algo que siempre ha tenido bueno. Está en ese momento de madurez. Puede ser un jugador interesante de cara al futuro», ha sentenciado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión