La ACB publica las fechas y los horarios de todos los partidos del Baskonia El conjunto de Galbiati debutará el domingo 5 de octubre en Zaragoza a las 17:00 horas, y el partido de la jornada estrena nueva franja 19:00 horas

Iván Benito Martes, 9 de septiembre 2025, 11:31 | Actualizado 11:46h.

A menos de un mes para el inicio de la competición, el Baskonia ya sabe su hoja de ruta definitiva. Las fechas y los horarios de los 72 partidos oficiales que como poco se disputará esta temporada, la más exigente tras la ampliación de la Euroliga. La acción arrancará el martes 30 de septiembre en el Buesa Arena ante el Olympiacos (20:30 horas). Después visitará al Asvel el día 3, y el 5 a las 17:00 horas hará lo propio con el Zaragoza en el inicio de la ACB.

La liga doméstica ha anunciado hoy el calendario definitivo de los 18 equipos. Para este curso estrena nueva plataforma televisiva con DAZN, que incluye varias novedades. La principal, que cada partido arrancará a distinta hora. No habrá dos partidos a la vez como podía ocurrir hasta la fecha. Además, el partido de la jornada pasa de las 18:30 horas a las 19:00.

Los sábados habrá partidos partidos y empezarán a distintas horas. A las seis, a las siete, a las ocho y a las nueve. De esta forma, esperan aumentar el interés y mejorar los datos de audiencia, venidos a menos en los últimos años. DAZN, además, venderá dos partidos de cada jornada. Uno se emitirá en TVE y otro en TV3, ambos de forma gratuita. Los precios de la plataforma varían desde los 9,99 € al mes en la modalidad anual de pago fraccionado, 14,99 € en modalidad mensual o por 109,99 € en modalidad anual con pago único.

Consulta el calendario completo

Jornada 1: Casademont Zaragoza - Baskonia, domingo 5 de octubre, 17:00

Jornada 2: Baskonia - Real Madrid, domingo 12 de octubre, 19:00

Jornada 3: Coviran Granada - Baskonia, domingo 19 de octubre, 18:00

Jornada 4: UCAM Murcia - Baskonia, domingo 26 de octubre, 12:30

Jornada 5: Baskonia - La Laguna Tenerife, domingo 2 de noviembre, 19:00

Jornada 6: Hiopos Lleida - Baskonia, domingo 9 de noviembre, 12:00

Jornada 7: Barça - Baskonia, domingo 16 de noviembre, 19:00

Jornada 8: Baskonia - Surne Bilbao Basket, domingo 23 de noviembre, 12:30

Jornada 9: Baskonia - Valencia Basket, domingo 7 de diciembre, 19:00

Jornada 10: Dreamland Gran Canaria - Baskonia, sábado 13 de diciembre, 20:00

Jornada 11: Unicaja - Baskonia, domingo 21 de diciembre, 19:00

Jornada 12: Baskonia - San Pablo Burgos, sábado 27 de diciembre, 18:00

Jornada 13: Río Breogán - Baskonia, lunes 29 de diciembre, 20:00

Jornada 14: Baskonia - MoraBanc Andorra, domingo 4 de enero, 17:00

Jornada 15: Bàsquet Girona - Baskonia, domingo 11 de enero, 18:00

Jornada 16: Baskonia - BAXI Manresa, domingo 18 de enero, 17:00

Jornada 17: Baskonia - Joventut Badalona, domingo 25 de enero, 17:00

Jornada 18: La Laguna Tenerife - Baskonia, domingo 1 de febrero, 18:00

Jornada 19: Baskonia - Casademont Zaragoza, domingo 8 de febrero, 18:00

Jornada 20: Surne Bilbao Basket - Baskonia, domingo 15 de febrero, 18:00

Jornada 21: Baskonia - Hiopos Lleida, domingo 8 de marzo, 18:00

Jornada 22: San Pablo Burgos - Baskonia, domingo 15 de marzo, 12:30

Jornada 23: Baskonia - Bàsquet Girona, domingo 22 de marzo, 17:00

Jornada 24: MoraBanc Andorra - Baskonia, domingo 29 de marzo, 17:00

Jornada 25: BAXI Manresa - Baskonia, domingo 5 de abril, 12:00

Jornada 26: Baskonia - Dreamland Gran Canaria, domingo 12 de abril, 18:00

Jornada 27: Joventut Badalona - Baskonia, sábado 18 de abril, 18:00

Jornada 28: Baskonia - Barça, domingo 26 de abril, 12:30

Jornada 29: Baskonia - Río Breogán, sábado 2 de mayo, 21:00

Jornada 30: Valencia Basket - Baskonia, domingo 10 de mayo, 19:00

Jornada 31: Baskonia - UCAM Murcia, jueves 14 de mayo, 21:00

Jornada 32: Baskonia - Coviran Granada, domingo 17 de mayo, 18:00

Jornada 33: Real Madrid - Baskonia, domingo 24 de mayo, 19:00

Jornada 34: Baskonia - Unicaja, viernes 29 de mayo, horario sin confirmar (S/C).